Aufgepasst! Bei o2 bekommt ihr das iPhone 17 mit Tarif aktuell besonders günstig. Anstatt 57,99 Euro monatlich (+ 39,99 Euro Anschlusspreis) zahlt ihr jetzt nur noch 44,99 Euro im Monat (+ 1 Euro Anschluss). So spart ihr ganze 507,99 Euro – ein Haufen Geld, den ihr stattdessen in eine schicke Hülle und weiteres Zubehör investieren könnt. Erfahrt hier alles zum aktuellen iPhone-Deal bei o2.

Der neue Premium-Standard Apple iPhone 17 Erhältlich in Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 44,99 € o2

iPhone 17 mit Vertrag in der Kurzübersicht

Geräte: iPhone 17 mit 256 GB Speicher

iPhone 17 mit 256 GB Speicher Tarif: o2 Mobile M

o2 Mobile M Netz: o2-Netz (4G & 5G) mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit

o2-Netz (4G & 5G) mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit Datenvolumen: 30 GB pro Monat

30 GB pro Monat Inklusive: Allnet-Flat, EU-Roaming und GROW Vorteil (GB+) -> jedes Jahr + 5 GB mtl. mehr

Allnet-Flat, EU-Roaming und GROW Vorteil (GB+) -> jedes Jahr + 5 GB mtl. mehr Monatliche Kosten: 44,99 Euro (36 Monate)

44,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand, keine Anschlussgebühr

1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand, keine Anschlussgebühr Besonders geeignet für: Sparfüchse, die ohnehin einen neuen Tarif zum iPhone benötigen

Hinweis: Ihr könnt das iPhone 17 mit Vertrag auch in 24 Monaten abbezahlen. Dann zahlt ihr aber 54,99 Euro im Monat und müsst einen einmaligen Anschlusspreis von 39,99 Euro aufbringen. Wir empfehlen daher die Variante mit einer Laufzeit von 36 Monaten für das Gerät. Den Tarif könnt ihr übrigens nach 24 Monaten wechseln, selbst wenn ihr das iPhone 17 in 36 Raten abbezahlt.

Lohnt sich das iPhone 17?

Definitiv! Besonders, wenn ihr Wert auf ein rundum hochwertiges Erlebnis legt. Das iPhone 17 hat ein extrem helles und scharfes Display, das auch draußen bei Sonnenschein perfekt ablesbar ist und dank der hohen Bildwiederholrate alle Animationen besonders flüssig wirken lässt – ideal fürs Surfen, Videos schauen oder Gaming.

Der neue A19-Chip sorgt dafür, dass das Handy schnell reagiert, egal wie viele Apps ihr nutzt oder wie anspruchsvoll die Anwendungen sind. Auch die Kameras sind top: Die Hauptkamera und das Ultraweitwinkelobjektiv mit je 48 MP machen gestochen scharfe Fotos. Die verbesserte 18-MP-Frontkamera liefert tolle Selfies und lässt euch Querformataufnahmen machen, ohne das Handy drehen zu müssen.

Dazu kommen eine starke Akkulaufzeit, kurze Ladezeiten und genug Speicherplatz für all eure Fotos, Videos und Apps. Kurz gesagt: Das iPhone 17 kombiniert Leistung, Kameraqualität und Ausdauer in einem sehr schicken Smartphone.

Wie gut ist das Netz von o2?

Der Mobilfunkausbau von Telefónica trägt zunehmend Früchte. Im renommierten Connect-Netztest 2025 erhielt o2 die Gesamtnote "Sehr gut" – mit 909 Punkten. Damit liegt der Anbieter zwar noch hinter der Telekom (970 Punkte) und Vodafone (924 Punkte), konnte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 14 Punkte verbessern. Ein klarer Hinweis darauf, dass sich im o2-Netz in den letzten Jahren viel getan hat.

Diese Fortschritte kommen nicht von ungefähr: Telefónica hat massiv in den Ausbau seines Netzes investiert. Insgesamt wurden rund 10.000 neue LTE-Netzelemente installiert, um die Netzabdeckung weiter zu optimieren. Dieser Ausbau macht sich nun auch in der Qualität des o2-Empfangs bemerkbar.

Schlechter o2-Empfang, wie man ihn früher aus manchen Regionen kannte, gehört damit in großen Teilen Deutschlands der Vergangenheit an.

