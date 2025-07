Laut einem neuen Bericht könnte das nächste Flaggschiff von Apple mit einer echten Ausdauer-Offensive überraschen: Angeblich soll es erstmals einen Akku mit 5000 mAh geben. Das wäre ein Sprung, den bisher noch kein iPhone geschafft hat.

Das Gerücht stammt aus China und sorgt gerade in der Tech-Welt für Aufsehen. Demnach würde das iPhone 17 Pro Max den bisherigen Rekordhalter, das iPhone 16 Pro Max mit seinem 4685-mAh-Akku, deutlich übertreffen. Damit würde Apple sich erstmals an der typischen Akku-Größe vieler Android-Topmodelle orientieren.

So konstant wächst der iPhone-Akku wirklich

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Apple hat die Akku-Kapazitäten seiner Pro-Max-Reihe in den letzten Jahren eher in kleinen Schritten angepasst. Nur das iPhone 14 Pro Max sorgte für eine kleine Überraschung, da hier der Akku sogar minimal geschrumpft ist. Wenn das Gerücht zum iPhone 17 Pro Max stimmt, wäre der Sprung diesmal jedoch besonders deutlich.

Allerdings bleibt die Frage offen, wie Apple die zusätzliche Akku-Power nutzt. Mehr Kapazität bedeutet nicht automatisch eine deutlich längere Laufzeit, denn auch neue Funktionen und Displays fordern Energie. Dennoch wäre ein solcher Akku-Ausbau ein starkes Signal – und für viele von euch sicher ein willkommener Fortschritt.

Was hinter dem Akku-Upgrade steckt

Warum Apple diesen Schritt gehen könnte, ist aktuell noch unklar. Möglich wäre, dass neue Features oder Chips mehr Energie benötigen – oder dass Apple einfach auf den Wunsch vieler Nutzer nach längeren Laufzeiten reagiert. Schließlich setzen immer mehr Konkurrenten auf große Akkus, um in diesem Punkt zu glänzen.

Ob das iPhone 17 Pro Max tatsächlich mit 5000 mAh auf den Markt kommt, bleibt natürlich vorerst ein Gerücht. Aber die Richtung ist spannend: Apple könnte beim Thema Akku-Kapazität endlich zur Android-Konkurrenz aufschließen.

Klar ist jedoch auch, dass wir uns bis zur offiziellen Vorstellung noch etwas gedulden müssen. Bis dahin bleibt also reichlich Raum für Spekulationen – und für eure Wünsche an den iPhone-Akku der Zukunft.

