Mit der 17. iPhone-Generation erwartet uns ein beinahe komplett neues Design – so viel ist durch zahlreiche Leaks schon fast sicher. In einem Video können wir nun das iPhone 17 Pro Max in Himmelblau von allen Seiten bewundern. Der bis dato vielleicht beste Blick auf alle optischen Neuerungen, die uns erwarten sollen.

Auf X (ehemals Twitter) hat der Leaker MajinBu ein Video gepostet, auf dem wir das iPhone 17 Pro Max sehen. Naja so in etwa: Ganz offensichtlich handelt es sich um ein Mockup bzw. Nachbau. Dieser liefert uns aber einen guten Ausblick darauf, welche Änderungen uns laut bisherigen Gerüchten erwarten. Denn das gezeigte Gerät basiert auf allen bisherigen Leaks der letzten Monate. Interessant: Die Ecken wirken direkt etwas abgerunderter als beim iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro is beautiful pic.twitter.com/d2osFRSVDS — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 28, 2025

Himmelblau-Design wirkt fröhlicher

Ebenfalls spannend: Die Macher des Videos haben sich für die Farbe Himmelblau/Sierrablau entschieden – eine der neuen Farboptionen, die Apple angeblich für die Pro-Reihe anbieten will. Aus unserer Sicht wirkt die neue Farbe deutlich fröhlicher als etwa das entsättigte Dunkelblau des iPhone 15 Pro (auch wenn wir Fans dieser Farbvariante sind).

Im Video bekommen wir auch einen guten Eindruck davon, wie das komplett neue und riesige Kamera-Modul wirken könnte. Beim iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro zieht sich die Kamera angeblich über die gesamte Breite der Rückseite. Eine Designentscheidung, die aktuell stark polarisiert.

Allerdings bleibt noch offen, ob Apple mit dem Kamera-Design nicht doch noch eine Überraschung im Gepäck hat. Denkbar wäre, dass der freie Platz zwischen Kameralinsen und Sensoren/Blitz nicht doch in irgendeiner Form von einer neuen Technologie genutzt wird – die auf bislang geleakten Bauzeichnungen noch nicht sichtbar ist. Etwa ein kleines Display, damit ihr auch mit der Hauptkamera Selfies knipsen könnt.

Der Release der iPhone-17-Reihe rückt jedenfalls immer näher: In knapp drei Monaten dürfte Apple die neue Generation bereits enthüllen. Erst kürzlich ist hierzu durchgesickert, dass uns nach der Enthüllung iOS 26 anstatt iOS 19 erwarten wird – und das entfacht Diskussionen darüber, ob nicht auch das iPhone 17 einen ganz neuen Namen erhalten könnte. Viele Monate müssen wir nicht mehr warten, ehe wir die offiziellen Details kennen.

