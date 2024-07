Mit dem iPhone 17 Slim soll Apple kommendes Jahr ein komplett neues Modell vorstellen, das teurer wird als das Pro und Pro Max. Wie nun durchgesickert ist, wird die Ausstattung den hohen Preis wohl nicht rechtfertigen.

Dem treffsicheren Leaker Ice Universe zufolge soll das iPhone 17 Slim in der Basis-Version 1199 US-Dollar kosten und damit 100 US-Dollar mehr als das iPhone 17 Pro Max. Obwohl es mit dessen Ausstattung offenbar gleich in mehreren Bereichen nicht mithalten kann. Besonders enttäuschend ist ein Detail, auf das ein anderer bekannter Leaker hinweist: Laut Ming-Chi Kuo wird das iPhone 17 Slim nur eine Kamera auf der Rückseite aufweisen. So wenig Flexibilität beim Fotografieren bieten selbst Mittelklasse-Smartphones heutzutage kaum noch.

Nicht der einzige Nachteil des iPhone 17 Slim

Unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt, ob die einzelne Linse die kolportierte variable Blende bekommen wird, die Apple 2025 erstmals in einem Smartphone verbauen soll. Das könnte vielleicht zumindest ein wenig über die spärliche Kamera-Ausstattung hinwegtrösten.

Allerdings scheint das iPhone 17 Slim dem iPhone 17 Pro (Max) auch in anderen Bereichen unterlegen zu sein. Beispielsweise soll der Rahmen zwar ebenfalls teilweise aus Titan gefertigt sein, doch der Prozentanteil des Materials sei geringer als bei den aktuellen Pro-Modellen. Dieses Verhältnis dürfte dann wohl auch für die 2025 erwarteten Modelle gelten.

Als Antrieb diene zudem nur ein A19-Chip, nicht die Pro-Version, die beim iPhone 17 Pro (Max) zum Einsatz kommen soll. Darüber hinaus verbaue Apple im iPhone 17 Slim weniger Arbeitsspeicher: 8 GB statt 12 GB RAM – was gerade noch genug sein soll, um die KI-Funktionen von Apple Intelligence zu nutzen.

Wie sich das iPhone 17 Slim verkaufen soll

Warum sollte man für das iPhone 17 Slim also mehr ausgeben als für das iPhone 17 Pro (Max)? Geht es nach Apple, wird sein mutmaßlich superschlankes Design genügend Kunden anziehen. Gut möglich, dass der Plan aufgeht. Denn iPhone-Käufer tendieren dazu, weniger auf einzelne Specs zu achten als das Android-Lager. Aber auch ihnen dürfte es auffallen, wenn auf der Rückseite nur eine Kamera vorhanden ist.