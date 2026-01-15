Zum Jahresende 2025 hat Apple auf dem größten Smartphone-Markt der Welt kräftig zugelegt. Die iPhone-17-Reihe kam bei den Nutzerinnen und Nutzern so gut an, dass sich Apple an die Spitze der Verkaufscharts für das vierte Quartal katapultierte. Trotzdem reichte es in der Jahreswertung nicht ganz für den ersten Platz – noch nicht.

Der Erfolg der neuen iPhones in China ist deutlich: Laut Zahlen der International Data Corporation (IDC) hat Apple im letzten Quartal 2025 rund drei Millionen Geräte mehr verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Somit kam das Unternehmen in China auf rund 16 Millionen iPhones, die über die Ladentheke wanderten.

Das entspricht einem satten Zuwachs von 21,5 Prozent. Mit einem Marktanteil von 21,1 Prozent setzte sich Apple damit klar von der Konkurrenz ab – vor allem, wenn man bedenkt, dass der Vorsprung Ende 2024 noch quasi nicht vorhanden war. Damals lag Apple gleichauf mit Vivo (beide um die 13,2 Millionen Verkäufe), dicht gefolgt von Huawei mit 12,4 Millionen verkauften Smartphones.

Der Aufstieg – und das knappe Jahres-Finale

Trotz des starken Jahresendspurts blieb Apple in der Gesamtwertung für 2025 nur Platz zwei. Den Titel sicherte sich Huawei – noch. Denn deren Vorsprung ist nicht uneinholbar. Lediglich 500.000 Verkäufe trennt die beiden Hersteller in der Jahresübersicht. Während Huawei 46,7 Millionen Verkäufe erzielte, kam Apple auf 46,2 Millionen. Der Abstand zum drittplatzierten Vivo beträgt nur 100.000 Verkäufe.

Für Apple sehen die Aussichten rosig aus. Die iPhone-17-Familie bleibt gefragt, und mit dem iPhone 18 Pro sowie dem ersten faltbaren iPhone, die für Herbst 2026 erwartet werden, könnten die Karten erneut gemischt werden. Spannend wird auch, wie sich das günstigere iPhone 17e schlägt (das noch im Frühjahr 2026 erscheinen könnte). Gerade in einem preisbewussten Markt wie China könnte das günstige Apple-Modell einen Unterschied machen.

2026: Das Rennen bleibt offen

Auch wenn Apple kräftig zulegen konnte, schlafen die anderen nicht. Alleine Xiaomi legte 2025 sogar noch etwas stärker zu als Apple: Der China-Hersteller brachte es auf 4,3 Prozent Wachstum im Jahresvergleich. Damit wurde Apple (4 Prozent) knapp überholt.

Es zeichnet sich auch in anderen Regionen der Welt ab, dass Apple mit der iPhone-17-Reihe einen Volltreffer gelandet hat. Auch hierzulande sind die neuen Modelle deutlich beliebter als ihre Vorgänger. Das zeigen sogar unsere eigenen Zahlen.

