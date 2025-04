Kein anderes Gerät, das 2025 erscheinen soll, sorgt in der Gerüchteküche derzeit für so viel Gesprächsstoff wie das iPhone 17. Ein neues Hands-on-Video zeigt uns alle vier erwarteten Modelle so verblüffend realistisch, dass es sich um die echten Geräte handeln könnte.

Natürlich ist das nicht der Fall. Apple hält iPhone 17, 17 Air und 17 Pro (Max) mit allen Mitteln unter Verschluss. Doch auch die Kalifornier konnten nicht verhindern, dass das Design bereits durchgesickert ist – und inzwischen in einem Video nach dem anderen auftaucht. Erst letztens wurde es von UnboxTherapy für einen spektakulären Größenvergleich genutzt, nun von AppleTrack in Form von Dummy-Modellen, die aussehen wie Seriengeräte:

iPhone 17 Air wieder mal der Star

Einmal mehr ist das iPhone 17 Air das Highlight eines Videos. Das superdünne Handy steht direkt zu Beginn im Fokus und zeigt sich mit schicker weißer Rückseite und silbernem Rahmen. Der eigentliche Wow-Effekt entsteht aber natürlich durch das rekordverdächtig dünne Gehäuse.

Von der Seite betrachtet wirkt das iPhone 17 Air schon beinahe unrealistisch dünn. AppleTrack versichert aber, dass die Abmessungen des Dummys stimmen. Wie verrückt das ist, wird wenig später bei einem Vergleich mit dem (echten) iPhone 16 Pro klar, das fast doppelt so dick wirkt.

Dabei fällt interessanterweise auf, dass aufgrund des begrenzten Platzes auch die Tasten dünner sind – gut erkennbar am Kamera-Button. Aus dem gleichen Grund scheint außerdem der USB-C-Port nicht zentriert zu sein. Und: Das iPhone 17 Air hat offenbar weniger Lautsprecher, was den Sound etwas beeinträchtigen könnte.

Pro-Modelle mit Super-Zoom?

Ebenfalls interessant ist der Blick auf das iPhone 17 Pro und Pro Max. Beide Modelle erhalten Gerüchten zufolge ein riesiges Kamera-Modul. Das Video zeigt uns dieses nicht nur, sondern erklärt auch den wahrscheinlichen Grund für die Änderung: Die kommenden Pro-Modelle sollen Tele-Linsen mit größerem Bildsensor bekommen. Dieser benötige mehr Platz und soll Zoom-Fotos in stark verbesserter Qualität ermöglichen.

Insgesamt zeigt sich der YouTuber aber nicht allzu beeindruckt vom Design der Pro-Modelle: Abgesehen vom Kamera-Modul ändere sich optisch so gut wie nichts. Unter anderem vermisse er den erwarteten Aluminium-Rahmen oder die kleinere Notch, die durch die Gerüchteküche geisterte. Noch weniger ändere sich beim Basismodell, das eins zu eins aussehe wie das iPhone 16.

Noch ist es für Kritik aber zu früh. Schließlich handelt es sich lediglich um die Dummy-Modelle, die das finale Design nicht zwangsläufig akkurat wiedergeben müssen.

