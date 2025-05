Mit der Dynamic Island hat Apple die unbeliebte iPhone-Notch ersetzt, aber kaum an Bildfläche hinzugewonnen. Für das iPhone 18 Pro soll eine neue Lösung her, die wir bereits von Android-Flaggschiffen kennen, aber dennoch einen individuellen Look bewahren könnte.

Der kolportierte Plan: Apple verfrachtet die Komponenten für Face ID unter das Display und ersetzt die aktuelle Kamera-Aussparung durch ein Punch-Hole. Anders als bei aktuellen Android-Handys soll dieses aber nicht mittig am oberen Bildschirmrand platziert sein, sondern ganz links. Damit wäre das iPhone 18 Pro wie aktuelle Modelle auf den ersten Blick von derzeitigen Android-Geräten unterscheidbar – was für Apple sicherlich eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Welche Vor- und Nachteile hätte das?

Der Vorteil zur aktuellen Lösung liegt auf der Hand: Ein Punch-Hole würde die Bildfläche in deutlich geringem Maße unterbrechen. Nahezu das gesamte Display des iPhone 18 Pro stünde für die Anzeige zur Verfügung. Dass die Komponenten für Face ID euer Gesicht nicht mehr ganz so zuverlässig erkennen würden, wäre ein möglicher Nachteil. Wir gehen aber davon aus, dass Apple dies nicht zulassen würde.

Der Vorteil gegenüber einem Punch-Hole in der Mitte wäre, dass zusätzlicher Platz dort in den meisten Fällen nützlicher ist als in der Ecke, wo sich Apples Aussparung befände. Das Full-Screen-Erlebnis sollte dadurch besser sein. Im Gegenzug müsstet ihr euch wohl bei Selfies und Video-Calls umgewöhnen, da euch das iPhone 18 Pro seitlich leicht versetzt aufnehmen würde.

Bleibt die Dynamic Island trotzdem?

Der Wechsel zu einem Punch-Hole müsste nicht zwangsläufig das Ende der Dynamic Island bedeuten. Denn eigentlich beschreibt der Begriff nicht die aktuelle zweiteilige Kamera-Aussparung, sondern das softwarebasierte Anzeige- und Bedienelement, das fest in iOS integriert ist und auf dem Display erscheint.

Das sollte auch bei einem iPhone 18 Pro mit Punch-Hole problemlos möglich sein. Tatsächlich wären wir sehr überrascht, wenn Apple sich davon verabschieden würde. Zumal das Basismodell der iPhone-18-Reihe vermutlich noch mit der bewährten Aussparung versehen wäre.

Übrigens: Ganz neu wäre ein Punch-Hole links oben nicht. Google hat zum Beispiel bereits 2020 beim Pixel 4a und Pixel 5 auf eine solche Lösung gesetzt.

