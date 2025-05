Mit dem Release der iPhone-18-Generation könnte Apple Gerüchten zufolge eine völlig neue Launch-Strategie umsetzen. Einige Nutzer müssen unter Umständen deutlich länger auf ein neues iPhone warten.

Dem oft sehr gut informierten Portal "The Information" (via MacRumors) zufolge will Apple seine übliche Launch-Strategie für die geplanten iPhone-Generationen ab 2026 neu strukturieren und aufsplitten. Zukünftig sollen nicht mehr alle iPhone-Modelle im gleichen Zeitraum vorgestellt werden.

iPhone 18: Standard- und Pro-Modell sollen getrennt erscheinen

Dem Bericht zufolge will Apple ab dem Jahr 2026 den Release der Pro-Modelle deutlich vom Launch des Standard-Modells trennen. Im Herbst 2026 (meist September) sollen lediglich das iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das neue iPhone Fold erscheinen. Das Standard-Modell (iPhone 18) erwarte uns hingegen mehrere Monate später: Erst im Frühling 2027 soll es für das "Massen-iPhone" so weit sein.

Das wäre eine völlig neue Strategie seitens Apple. Verzögerungen von wenigen Wochen gab es in der Vergangenheit mehrmals. Auf das nächste Quartal hat Apple ein iPhone der neuen Generation allerdings noch nie verschoben. So könnten mehrere Monate bis zu einem halben Jahr zwischen den Geräten liegen. Wer nicht an einem Pro-iPhone interessiert ist, müsste also deutlich länger warten.

iPhone Fold oder iPhone e: Wer ist Schuld?

Ein Grund für den getrennten Release der iPhone-18-Generation könnte das Fold-Modell sein. Eventuell will Apple beim Herbst-Event im September 2026 den Fokus voll auf den neuen Formfaktor und das erste eigene Falt-Smartphone legen.

Denkbar ist auch, dass das Standard-Modell zukünftig zusammen mit der günstigen e-Variante startet. Zeitlich würde es passen, das iPhone 16e erschien immerhin Ende Februar 2025. Auch preislich würde man so die deutlich teureren Modelle von den günstigeren trennen.

The Information vermutet, dass Apple die Produktion der neuen iPhones mit einem gestaffelten Release entlasten will. Dadurch seien für die mittlerweile insgesamt sechs Modelle weniger Fabrikarbeiter nötig. Ob der Hersteller den Produkt-Launch tatsächlich permanent aufspaltet, bleibt aber unklar. Klar ist: Ein komplett neuer Produktzyklus könnte eine ziemliche Umgewöhnung für Fans und Medien bedeuten.

