iPhone 2019: Dummy-Modelle verraten Maße und Kamerapositionen

Erst in knapp einem halben Jahr dürfte das iPhone 2019 in den Handel kommen. Größe und Umfang der Produktionsvorbereitungen erschweren die Geheimhaltung des vermeintlichen iPhone XI und iPhone XI Max jedoch sehr. Details zur Form und Ausstattung der Geräte könnten nun über einen Zubehörhersteller an die Öffentlichkeit gedrungen sein.

Sobald das iPhone XI und das iPhone XI Max im Handel sind, möchten Nutzer auch Zubehör kaufen können. Das ist aber nur möglich, wenn Dritthersteller bereits im Vorfeld der Veröffentlichung mit der Produktion von Schutzhüllen und Co. beginnen. Damit die Hüllen später auch passen, werden sogenannte Dummys der neuen Premium-Smartphones erstellt. Sie besitzen die Maße der echten Geräte und dienen als Vorlage. Außerdem verraten sie uns, wie das iPhone 2019 aussehen wird.

Kamera als Unterscheidungsmerkmal

Die Bilder der Dummy-Modelle des iPhone XI und iPhone XI Max (siehe Tweet am Ende des Artikels) stammen vom chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo. Ob die Vorlagen von Apple oder einem Dritthersteller entworfen wurden, ist leider nicht klar. Sie entsprechen aber den bisherigen Gerüchten.

Demnach tut sich auf der Vorderseite der neuen iPhone-Modelle für 2019 recht wenig, auch wenn die Selfie-Kamera anglich sehr viel mehr leisten soll. Eine Unterscheidung vom aktuellen iPhone Xs und Xs Max könnte aus dieser Perspektive folglich schwer werden. Die Rückseite des vermeintlichen iPhone XI und iPhone XI Max könnte die Frage nach dem Baujahr hingegen schnell klären: Ganz den bisherigen Gerüchten entsprechend ist hier die Triple-Kamera in einer quadratischen Aussparung zu sehen. Die Gehäusemaße sollen in etwa denen ihrer Vorgängermodelle entsprechen.