Aldi hat anlässlich des Singles Day am 11. November besondere Deals für viele Elektroartikel angekündigt – darunter das iPhone 8 und die Nintendo Switch. Doch lohnen sich die Angebote des Discounters überhaupt? Wir unterziehen sie dem Deal-Check.

Aldi verspricht "super Deals" für Fernseher, Lampen, Saugroboter und sogar Ohrensessel. Besonders interessant sind das auf den ersten Blick überaus günstige iPhone 8 und die Nintendo-Konsole Switch. Auch die AirPods (2. Generation) sind vertreten. Beim genaueren Hinschauen entpuppen sich die Angebote jedoch als gar nicht mal so außergewöhnlich – beim iPhone empfehlen sich zudem eher andere Modelle.

iPhone 8 für 279 Euro – naja

Ein iPhone für nur 279 Euro? Das ist doch zu schön, um wahr zu sein – mag sich so mancher denken. Wer das Angebot aufmerksam durchliest, bemerkt schnell, warum Aldi im Preis soweit herunter geht: Es handelt sich um das inzwischen vier Jahre alte iPhone 8 (64 GB), das Apple schon länger nicht mehr anbietet. Zudem ist es kein Neugerät, sondern nur "Renewd".

Das heißt: Aldi verkauft ein mit Originalteilen für den Handel aufbereitetes Gebrauchtgerät. Verschleißteile wie der Akku wurden dabei erneuert. Gebrauchsspuren sollen ebenfalls keine vorhanden sein. Die vom Discounter gewährte zweijährige Garantie ist eine positive Erwähnung wert – Apple selbst bietet für die aktuellen iPhone-Modelle nur ein Jahr Garantie.

iPhone SE und iPhone 12 mini empfehlenswerter

Ein Preisvergleich des iPhone 8 mit anderen Shops ist schwer, da Apple (und die meisten Dritthändler) das iPhone 8 schon lange nicht mehr verkaufen. Zudem handelt es sich beim Aldi-Gerät um kein "richtiges" Neugerät. So richtig empfehlenswert ist das iPhone 8 aufgrund des hohen Alters nicht mehr.

Wenn ihr ein günstiges iPhone sucht, eignet sich das iPhone SE (2020) besser für die meisten Bedürfnisse. Es sieht dem iPhone 8 zwar zum Verwechseln ähnlich, ist dafür aber wesentlich schneller und hat eine bessere Kamera. Zudem erhält es noch längere Zeit iOS-Updates. Der Preis beginnt bei etwas über 400 Euro. Mit Vertrag ist es günstiger.

Wer ein noch besseres iPhone mit noch kleinerem Gehäuse sucht, wird unter Umständen mit dem iPhone 12 mini glücklich. Dem iPhone SE ist es in allen Belangen überlegen (Display, Kamera, Akku …), dafür natürlich auch etwas kostspieliger. Was alles für den leistungsstarken Handy-Zwerg spricht, erfährst du in unserem Artikel "iPhone 12 mini – 5 Gründe für den Kauf".

Nintendo Switch für 289 Euro – fast Normalpreis

Aldi bereitet ebenso einen Deal für die Nintendo Switch vor. Die Konsole ist am 11.11. für 289 Euro beim Discounter verfügbar. Der Preisvergleich zeigt: Die Fahrt zur nächsten Aldi-Filiale ist unnötig, wenn ihr es nur auf das Nintendo-Gerät abgesehen habt. Viele Händler verkaufen die Konsole für unter 300 Euro, manche sogar für den gleichen Betrag wie Aldi. Ähnliches gilt für die AirPods (2. Generation). Die von Aldi verlangten 119 Euro unterbieten andere Shops wie Amazon oder Otto aktuell sogar noch um einige Euro. Noch günstiger gibt es die Nintendo Switch mit Vertrag.

