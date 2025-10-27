Ihr steht auf schlanke Geräte und schlanke Preise? Dann spitzt die Ohren: Bei Amazon bekommt ihr gerade das brandneue iPhone Air mit 256 GB Speicher für 999 Euro – satte 200 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Jetzt bei Amazon sichern:

Das dünnste iPhone aller Zeiten! Apple iPhone Air Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten Farbe: Schwarz

Speicher: 256 GB ab 999,00 € Amazon

Das iPhone Air ist Apples mutigste Designentscheidung seit Jahren. Mit nur 5,64 mm ist es dünner als so manches Notizbuch – und dabei dank Titanrahmen und Ceramic Shield erstaunlich robust. Sein Super Retina XDR Display mit Antireflex-Beschichtung liefert wie bei den Pro-Modellen eine exzellente Bildqualität – und trifft darüber hinaus einen Sweet Spot: Mit 6,5 Zoll Diagonale liegt es direkt zwischen dem iPhone 17 Pro und Pro Max – die perfekte Kombination aus großem Bildschirm und Handlichkeit.

Mehr Stil als Pro?

Unter der Haube werkelt Apples A19 Pro Chip – und der hat ordentlich Dampf. Egal ob Games, Multitasking oder aufwendige Apps: Die Performance bleibt geschmeidig und zuverlässig.

Positiv überraschen kann der Akku, der besser ist als erwartet: Die Laufzeit ist im Alltag absolut solide und bringt euch gut über den Tag. Und wer Selfies liebt, wird die Frontkamera schnell ins Herz schließen. Die Ergebnisse wirken scharf, gut belichtet und einfach Instagram-ready.

Jetzt bei Amazon sichern:

Das dünnste iPhone aller Zeiten! Apple iPhone Air Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten Farbe: Schwarz

Speicher: 256 GB ab 999,00 € Amazon

Für wen lohnt sich das Angebot?

Die Kombination aus Design, Displayqualität und Performance ist zu diesem Preis sehr attraktiv – bei brandneuen iPhones gibt's so einen Rabatt eigentlich nie. Durch den starken Preisnachlass müsst ihr für das iPhone Air nur 50 Euro mehr ausgeben als für das Standardmodell. Eine vielleicht einmalige Gelegenheit, die Fans des ultradünnen Designs nicht verstreichen lassen sollten.

Ob als stylischer Daily Driver oder als Zweithandy mit High-End-Charakter: Für 999 Euro ist das Angebot bei Amazon derzeit eine der spannendsten Möglichkeiten, in Apples neue Gerätekategorie einzusteigen. Aber wie immer gilt: Solche Deals sind oft schnell vergriffen.

Jetzt bei Amazon sichern:

Das dünnste iPhone aller Zeiten! Apple iPhone Air Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten Farbe: Schwarz

Speicher: 256 GB ab 999,00 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht