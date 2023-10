iPhone trotz Inflation beliebt: So viele US-Teenager nutzen ein Apple-Handy

Die Inflation greift nicht nur in Deutschland um sich. Auch in Ländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Preise nach oben geschossen. Einer Umfrage zufolge zeigen sich US-Teenager davon aber unbeeindruckt. Denn viele davon nutzen nicht nur teure iPhones, sondern wollen auch in Zukunft dabei bleiben.

Rund um den iPhone-15-Launch im September 2023 hat die Investment-Bank Piper Sandler eine Umfrage in den USA durchgeführt. Unter den 9193 befragten Teenagern gaben laut AppleInsider gleich 87 Prozent an, dass sie derzeit ein iPhone nutzen. Und: 88 Prozent der Befragten planen sogar, sich ein neues iPhone zu kaufen.

Tatsächlich sind diese Umfragewerte identisch zu den Zahlen, die Piper Sandler schon im April 2023 erhoben hatte. Demnach haben sich die Inflation und der Rückgang des US-Wirtschaftswachstums nicht auf die Beliebtheit von Apple-Handys ausgewirkt.

Wer soll das bezahlen?

Die befragten Teenager sind im Schnitt 15,7 Jahre alt und stammen aus 49 verschiedenen US-Staaten. Viel spannender ist aber, dass offenbar nur 37 Prozent von ihnen einem Teilzeitjob nachgehen. Damit dürfte der iPhone-Wunsch bei vielen der Heranwachsenden eine Sache der Eltern sein – ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage. Ob sich diese Eltern ein eher teures iPhone problemlos für den Nachwuchs leisten können (oder wollen), bleibt unklar.

Immerhin: In den USA ist die iPhone-15-Serie zum gleichen Preis erschienen wie die Vorgängermodelle. Lediglich das iPhone 15 Pro Max kostet knapp 100 Dollar mehr als das 14 Pro Max seinerzeit – bietet dafür aber doppelt so viel Speicher. Ähnlich ist es übrigens auch in Deutschland. Die Preise für einige iPhone-15-Modelle fallen sogar niedriger als bei der 14er-Reihe aus.

Zuletzt stellt sich noch die Frage, wie repräsentativ die Online-Umfrage wirklich ist – und über welche Wege die Befragten herangeholt worden sind. Denn wer sich für eine Investment-Bank wie die Piper Sandler interessiert, hat vielleicht auch ein Vermögen zum Anlegen. Es könnte also sein, dass die Teenager aus Elternhäusern stammen, in denen ein iPhone (und die Inflation) dem Familienkonto eher wenig Schaden zufügt.

Sollten die Eltern gegen ein neues iPhone sein, gibt's immerhin noch günstige Smartphones mit guter Kamera. Und wer sich beschwert, bekommt Stubenarrest.

