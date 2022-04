iPhone 13 Pro Challenge: Das sind die 10 besten Makro-Fotos

Im Rahmen seiner "Shot on iPhone"-Kampagne rief Apple zuletzt zur "iPhone Macro Challenge" auf. Daran teilnehmen konnten Nutzer eines iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max. Nun stehen die Gewinner fest.

Dass für die Teilnahme ein iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max Voraussetzung war, liegt daran, dass nur diese Modelle aktuell Apples Makro-Modus bieten. Dieser ermöglicht es, mit dem Ultraweitwinkel-Objektiv kleine Motiv groß rauszubringen. Im besten Fall so, wie es die Gewinner der Challenge geschafft haben. In der folgenden Bildergalerie könnt ihr euch durch die Kunstwerke klicken:

(© 2022 Guido Cassanelli ) "Sea Glass" (© 2022 Abhik Mondal ) "Volcanic Lava" (© 2022 Jirasak Panpiansin ) "Hidden Gem" (© 2022 Daniel Olah ) "A Drop of Freedom" (© 2022 Hojisan ) "The Final Bllom" (© 2022 Prajwal Chougule ) "Art in Nature" (© 2022 Ashlee Lee ) "Strawberry in Soda" (© 2022 Marco Colletta ) "The Cave" (© 2022 Trevor Collins ) "Leaf Illumination" (© 2022 Tom Reeves ) "Honeycomb"

Makro-Fotos, die begeistern ...

Die ausgewählten Gewinner zeigen, welch eindrucksvolle Makro-Aufnahmen mit dem iPhone 13 Pro (Max) möglich sind. Besonders gut gefallen hat uns der Beitrag "Sea Glass" von Guido Cassanelli. Dem Fotografen zufolge sehen wir hier kleine Stückchen Meerglas, die ihm bei Sonnenuntergang am Strand aufgefallen seien.

Ebenfalls sehr schön und für euch etwas einfacher reproduzierbar ist das Foto "Volcanic Lava" von Abhik Mondal. Es zeige eine Sonnenblume, die der Fotograf in einem Blumenladen entdeckt und anschließend zuhause abgelichtet habe. Pflanzendetails auf diese Art zum Vorschein zu bringen, ist ein typisches Anwendungsszenario für den Makro-Modus.

Daher verwundert es nicht, dass auch diverse andere Pflanzen unter den Gewinnerfotos zu finden sind. Hervorheben möchten wir etwa auch den Beitrag "Hidden Gem" von Jirasak. Dieser zeige, wie das Blatt einer tropischen Pflanze einen Wassertropfen aufgefangen habe, der mit bloßem Auge kaum aufgefallen sei.

... mit dem iPhone 13 Pro (Max) ganz einfach

Ob Meerglas, Pflanzen, Haare oder Spinnennetz: Wie die Gewinnerfotos demonstrieren, lassen sich mit relativ einfachen Mitteln beeindruckende Makro-Fotos knipsen. Auch wir haben uns im Test des iPhone 13 Pro Max daran versucht und auf Anhieb gute Ergebnisse erzielt. Der Makro-Modus aktiviert sich automatisch, wenn ihr das Ultraweitwinkel-Objektiv ausgewählt habt und es sehr nah an euer Motiv haltet. Alles, was ihr dann noch machen müsst, ist, den Auslöser zu drücken.

Das Feature steht nur auf den aktuellen Pro-Modellen zur Verfügung, da es den Autofokus der Ultraweitwinkel-Linse voraussetzt, der anderen iPhones (mit Vertrag hier) fehlt. Es gibt jedoch eine Kamera-App, die euch auch auf dem iPhone 13 einen Makro-Modus beschert.