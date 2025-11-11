Apple hat uns heute "iPhone Pocket" vorgestellt, eine Stofftragetasche für das iPhone. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der japanischen Edelmarke Issey Miyake und ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Wer sich für das praktische Mode-Accessoire interessiert, sollte allerdings tief ins Portmonee greifen.

Was Apple "iPhone Pocket" nennt, würden wir als iPhone-Umhängetasche oder – wie wir es früher genannt haben – als Handysocke bezeichnen. Apple bewirbt sie jedenfalls als "eleganten Weg", das iPhone zu tragen. Das Besondere an iPhone Pocket ist, dass das 3D-Strickgewebe aus einem einzigen Faden gefertigt ist. Und den lässt Apple sich teuer bezahlen. Für die kleine Variante müsst ihr 159,95 Euro auf die Ladentheke legen. Die Version mit langem Tragegürtel kostet sogar 249,95 Euro.

Viele Farben und nur eine Funktion

Das Design der iPhone Pocket ist von der "Idee einer zusätzlichen Tasche" inspiriert – steht wirklich so in der Produktvorstellung. Viele Features oder clevere Design-Ideen dürft ihr aber nicht erwarten. Schlichtheit hatte beim Designprozess von Issey Miyake oberste Priorität. Und deshalb macht die Tasche eben genau das, was man erwartet: Sie trägt euer iPhone. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt nicht einmal einen Verschluss. Dafür aber viele Farbvarianten:

(© 2025 Apple ) iPhone Pocket (kurz) alle Farben (© 2025 Apple ) iPhone Pocket (lang) alle Farben

Die kurze Variante für 159,95 Euro gibt es gleich in 8 Farbvarianten: Lemon, Mandarin, Purple, Pink, Peacock, Sapphire, Cinnamon und Black. Die Version mit dem langen Tragegurt für 249,95 Euro gibt es nur in drei Farben: Sapphire, Cinnamon und Black.

Limitierte Verfügbarkeit – Deutschland schaut nur zu

Man kann über diese doch recht schlichte Handysocke so viel spotten wie man will, doch am Ende beweist Apple mit iPhone Pocket mal wieder sein Marketing-Genie. Ein absurd hoher Preis in Kombination mit limitierter Verfügbarkeit macht die Tasche unter Garantie zum Trend-Objekt.

Ab dem 14.11. (Freitag) startet der Verkauf in einigen wenigen Apple Stores und Online-Shops. Allerdings nur in Frankreich, China, Italien, Japan, Singapur, Südkorea, Großbritannien und den USA. Deutschland ist nicht dabei.

Es würde uns nicht wundern, wenn schon bald nach dem Release die ersten Meldungen eintrudeln, dass iPhone Pocket ausverkauft ist. So war es auch beim Apple-Poliertuch für 25 Euro. Und diese News werden dann natürlich wieder die Nachfrage ankurbeln – simpel, aber effektiv. So wie wir es von Apple gewohnt sind.

