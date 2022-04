iPhone rettet Snowboarder in 3048 Metern Höhe das Leben

Eine Unachtsamkeit hätte dem Snowboarder Tim Blakey beinahe das Leben gekostet. Während er abseits der gesicherten Piste fuhr, stürzte er in ein tiefes Loch. Hätte er nicht sein iPhone dabei gehabt, wäre das vermutlich sein Ende gewesen.

Mit dem Fall Tim Blakeys reiht sich eine weitere Geschichte in eine Akte ein, in der Apple-Geräte ihren Besitzern das Leben retteten. Der 41-jährige Snowboarder rutschte bei einer Fahrt abseits der Piste in ein viereinhalb Meter tiefes Loch. Alles was ihm blieb war die Notruffunktion seines iPhones – und die funktionierte zuverlässig.

Gefangen in 3048 Metern Höhe

Da Tim Blakey sich nach 17 Jahren Snowboarding für einen sehr erfahrenen Fahrer hielt, wagte er sich allein in ein ungesichertes Gebiet vor. Der Ausflug endete in einer viereinhalb Meter tiefen Spalte im Eis in 3048 Metern Höhe, mitten in den Alpen. Wobei er sogar noch Glück hatte, da er auf einer schmalen Schneebrücke landete. Sonst wäre der Fall noch deutlich tiefer ausgefallen.

In einem emotionalen Post auf Instagram entschuldigt sich der 41-jährige Brite bei seinen Eltern für seine Leichtsinnigkeit und schwört, sich nie wieder ohne Begleitung in ein solches Gebiet vorzuwagen.

Bedanken tut er sich hingegen bei dem Rettungsteam, das ihn aus der Eisspalte befreit hat – und bei Apple. Laut eigener Aussage verdankt er es seinem iPhone mit noch drei Prozent Akku und dem 3G-Netz, dass er den Notdienst erreichen konnte. Da das Display aufgrund der allgemeinen Nässe nicht funktionierte, nutzte er die Notruffunktion, bei der er den Powerknopf fünfmal schnell hintereinander betätigte.

iPhone-Rettung kein Einzelfall

Immer mal wieder kommt es vor, dass smarte Handys und Uhren – insbesondere Apples iPhones (hier mit Vertrag) – Menschen in ausweglosen Situationen das Leben retten. Erst vor zwei Monaten berichteten wir über eine Apple Watch, die selbstständig den Rettungsdienst informierte, nachdem ein Fahrradfahrer in Kalifornien schwer gestürzt war. Es kann sich also durchaus lohnen, die oft unterschätzte Funktion einzuschalten. In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr das Notruf-Feature auf dem iPhone aktiviert.