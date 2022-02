Apple Watch rettet ein Leben – schon wieder!

Die Notruffunktion der Apple Watch Series 7 hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie kein Gimmick ist, sondern im Ernstfall Leben retten kann. Nach einem schweren Fahrradunfall, wählte die Smartwatch eines Fahrradfahrers den Notruf.

Am 01.01.2022 startete Apple eine neue Werbekampagne für die Apple Watch Series 7 (hier mit Vertrag), in der uns der Hersteller von Fällen berichtet, in denen die Notruffunktion der smarten Uhr Leben gerettet hat. Ihr denkt nun vielleicht: "Ist doch nur ein Werbevideo, sowas kommt in echt selten vor.", doch da tätet ihr Apple unrecht. Wir berichteten bereits in der Vergangenheit von zahlreichen Fällen, wo Apple Watches ihren Trägern das Leben retteten und nun reiht sich ein weiterer ein. Das amerikanische News-Portal FOX 11 Los Angeles berichtet darüber, wie ein Fahrradfahrer nach einem schweren Sturz von seiner Uhr gerettet wurde.

Apple Watch betätigt selbstständig den Notruf

Am 22. Januar 2021 erhielt das Hermosa Beach Police Department in Kalifornien einen Anruf von einer Apple Watch. Sie teilte den Beamten selbstständig mit, dass ihr Besitzer einen schweren Sturz erlitten habe. Als die Polizisten wenig später am übermittelten Standort des Unfalls eintrafen, fanden sie einen Mann vor, der bewusstlos und stark am Kopf blutend neben einem elektrischen Fahrrad lag. Sie fuhren den Verletzten darauf hin sofort ins Krankenhaus und retteten ihm so wohl das Leben.

Nützliches Feature: Die Sturzerkennung

Es ist nicht das erste Mal, dass die automatische Sturzerkennung der Apple Watch ein Leben rettet. Das Feature gehört seit der Veröffentlichung der Apple Watch Series 4 zur Standardausrüstung der Uhr. Ihr könnt sie über die "Watch-App" auf dem gekoppelten iPhone (hier mit Vertrag) aktivieren. Habt ihr das getan, registriert die Uhr selbstständig Stürze und zeichnet sie in der Health App auf.

Solltet ihr in einen Unfall verwickelt werden und es kommt zum Sturz, öffnet sich automatisch das Notfallmenü der Uhr. Ihr könnt dann entweder per Fingerwisch den Notruf tätigen oder "Mir geht's gut" antippen, um das Menü zu schließen. Solltet ihr bewegungsunfähig sein, läuft ein 30-Sekunden-Countdown ab, bis die Uhr selbstständig den Notruf betätigt und sowohl eure Notfallkontakte als auch die Rettungsdienste verständigt.