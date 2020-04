Das iPhone SE (2020) gibt es in drei verschiedenen Farben, darunter ein klassisches Schwarz

Das Warten hat ein Ende: Endlich ist der Nachfolger des wohl kultigsten iPhones offiziell. Das iPhone SE (2020) scheint entsprechend sehr beliebt zu sein. Wer nicht zu den ersten Vorbestellern zählt, muss daher länger auf sein neues Handy warten.

Das iPhone SE (2020) feiert am 24. April seinen offiziellen Release und bereits seit dem 17. April könnt ihr das Budget-iPhone (ab 480 Euro) im Apple Store vorbestellen. Diese Option scheinen viele Nutzer bereits gezogen zu haben. Zumindest scheinen derzeit offenbar nicht genügend Exemplare für eine rechtzeitige Lieferung verfügbar.

Wer erst jetzt bestellt, erhält das Handy nicht direkt zum Marktstart. Ein Beispiel: Das iPhone SE (2020) in der Ausführung mit 64 GB und im schicken Rot erhaltet ihr erst zwischen dem 28. April und 6. Mai (Stand: 18. April, 12 Uhr). Bei anderen Varianten sieht es ähnlich aus.

Große Nachfrage oder ist Corona schuld?

In anderen Märkten scheint das Interesse ähnlich groß zu sein. US-Nutzer, die nicht unmittelbar nach dem Vorbesteller-Start zugegriffen haben, müssen sich mindestens bis Anfang Mai gedulden. In Großbritannien, Australien und Kanada scheint immerhin noch der 24. April möglich.

Unklar ist allerdings, ob das Interesse an dem iPhone SE (2020) wirklich so groß ist oder Apple zunächst einfach nur eine begrenzte Stückzahl an Geräten zur Verfügung steht. Einigen Gerüchten zufolge sorgt die Corona-Krise für eine schleppende Produktion einiger Smartphones.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir können uns dennoch sehr gut vorstellen, dass sich viele Nutzer für ein iPhone SE (2020) interessieren. Der Nachfolger des kompakten Kult-iPhones vereint viele Eigenschaften, nach denen sich Apple-Nutzer sehnen. Das Handy ist (insbesondere für Apple-Verhältnisse) sehr günstig und kommt in einem kompakten Design. Der Bildschirm misst in der Diagonale nur 4,7 Zoll. Zum Vergleich: Die iPhone-11-Serie beginnt bei 5,8 Zoll. Weitere Unterschiede findet ihr in unserem Vergleich.

Teil des Pakets sind zudem ein leistungsstarker Prozessor (der aktuelle A13 Bionic, auch im iPhone 11 Pro) und eine 12-Megapixel-Kamera. Bei dieser handelt es sich laut Apple um das "beste Ein-Kamera-System, das es je in einem iPhone gab". Das iPhone SE (2020) ist natürlich kein absolutes High-End-Modell, aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses aber ein Anwärter auf das Handy des Jahres.