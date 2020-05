Das im Frühjahr 2020 vorgestellte iPhone SE (2020) kommt offenbar hervorragend an

Das iPhone SE (2020) trifft den Markt offenbar genau dort, wo es sich für Apple auszahlt. Vor wenigen Wochen gab Apple seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres 2020 preis – und in diesem Rahmen wurde natürlich auch schon nach der Performance des erst kürzlich vorgestellten Spar-iPhones gefragt. Wie jetzt immer deutlicher wird, entwickelt sich das Gerät zum echten Hit.

Tim Cook selbst stand im Gespräch mit Finanzexperten Rede und Antwort. Eine besonders spannende Frage kam dabei vom Deutsche-Bank-Analysten Jeriel Ong, wie Appleinsider berichtet. Der erkundigte sich nämlich danach, ob das iPhone SE (2020) womöglich dafür sorge, dass bestehende Apple-Kunden anstelle der High-End-Modelle wie dem iPhone 11 Pro Max vielleicht nun zum günstigeren Modell greifen würden. Cook zufolge seien unter den Käufern aber vor allem ehemalige Android-Nutzer.

Auch das handlichere Format gefällt

Wie der Apple CEO hinzufügte, sei ein weiterer Kaufanreiz unter den Nutzern des iPhone SE (2020) offenbar das handlichere Format. Zwar ist das günstige neue iPhone längst nicht so kompakt wie das iPhone SE von 2016, jedoch ist es immer noch kleiner als die Premium-Modelle von Apple oder viele Android-Geräte im oberen Leistungssegment. Laut Apples CFO Luca Maestri sei das Kunden-Feedback gegenüber allen zuletzt veröffentlichten Geräten sogar für die aktuelle Situation innerhalb der Corona-Krise hervorragend.

Im Homebutton des iPhone SE (2020) befindet sich wie beim iPhone 8 (Bild) ein Fingerabdrucksensor (© 2020 Apple)

Apple könnte iPhone SE Preis sogar noch reduzieren

Wie es in einem anderen Appleinsider-Bericht heißt, könnte Apple sogar den Druck auf die Android-Konkurrenz weiter erhöhen. Dem Piper-Sandler-Analysten Harsh Kumar zufolge habe die Wirtschaftszeitung Nikkei Apples Marge nach Abzug der Komponenten-Kosten für ein iPhone SE untersucht. Sie liege bei 54 Prozent und damit höher als bei allen anderen zuletzt veröffentlichten iPhone-Modellen. Apples durchschnittliche Bruttomarge für Hardware-Produkte liege sonst bei etwa 30,4 Prozent.

Mit dem iPhone SE sei es Apple aber möglich, vor allem neue Kunden – also ehemalige Android-Nutzer – für das iOS-Ökosystem und Apples weiterführende Dienste zu gewinnen. Die Gründe dafür haben wir schon vor einer Weile im Detail betrachtet. Da Apple mit Services wie Apple TV+, Apple Music, AppleCare+ und Co. eine Bruttomarge von 65,3 Prozent erreiche, sei es sogar denkbar, dass Apple den Preis des iPhone SE weiter senkt, um seine Nutzerzahlen noch stärker auszubauen.

Bis Apple diesen Schritt wirklich wagt, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Schließlich ist das iPhone SE gerade erst erschienen und in einigen Ländern müssen Interessenten sogar mit Lieferengpässen rechnen. In jedem Fall könnte sich das leistungsstarke Spar-iPhone aber zu einem echten Hit für Apple entwickeln, der viele Android-Nutzer zum Wechsel bewegt. Schon lange ist kein neues iPhone mehr zu einem so niedrigen Preis erschienen – und erst recht keines inklusive des aktuellen Chipsatzes.

Tipp der Redaktion:

Noch deutlicher als im Apple-Store wird der verhältnismäßig niedrige Preis übrigens in unserem CURVED-Shop. Dort kostet das iPhone SE (2020) inklusive Blau-Allnet-L-Tarif mit 5 GB Datenvolumen im CURVED-Deal zurzeit gerade einmal 24,99 Euro monatlich zuzüglich Einmalzahlung in Höhe von 25 Euro.