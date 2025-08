Eigentlich war es kein einfaches Quartal für Apple: Zölle, Konkurrenzdruck und AI-Frust dominierten die Schlagzeilen. Doch der Tech-Gigant zeigt sich überraschend widerstandsfähig – und lässt mit beeindruckenden Geschäftszahlen aufhorchen. Vor allem das iPhone erweist sich erneut als Umsatzgarant.

Für das dritte Geschäftsquartal meldet Apple Einnahmen in Höhe von 94,04 Milliarden US-Dollar – fast zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit lässt das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich hinter sich. Besonders stark: Die Einnahmen aus iPhone-Verkäufen legten um stolze 13,5 Prozent auf 44,58 Milliarden Dollar zu. Damit übertrifft Apple die Prognosen um 40,22 Milliarden Dollar.

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

256 GB Speicherplatz Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 49,99 € o2 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)

4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

199 € Anzahlung ab 44,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1256,00 € Amazon

Laut CEO Tim Cook griffen viele Kundinnen und Kunden frühzeitig zu, um möglichen iPhone-Preissteigerungen durch neue Zölle zuvorzukommen. Zumindest dieses Mal kann sich Apple also wohl bei Donald Trump bedanken.

Wachstum trotz Zoll-Kosten

Ein Schnäppchen war das Quartal für Apple dennoch nicht. Allein die US-Zölle kosteten den Konzern im Juni-Quartal satte 800 Millionen Dollar. Und im laufenden Vierteljahr rechnet Cook mit weiteren Belastungen von rund 1,1 Milliarden Dollar. Trotzdem blickt Apple optimistisch nach vorn: Laut Finanzchef Kevan Parekh erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich – deutlich mehr als von der Börse kalkuliert.

Auch regional zeigt sich Apple stark. In Amerika stiegen die Einnahmen um 9,3 Prozent auf 41,2 Milliarden Dollar. In China konnte das Unternehmen sogar ein kleines Comeback feiern: Nach einem Rückgang im Vorquartal stiegen die Umsätze nun auf 15,37 Milliarden Dollar – dank eines staatlichen Förderprogramms, das offenbar den Smartphone-Markt beleben soll.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

128 GB Speicherplatz Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 39,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1023,00 € Amazon

AI, Konkurrenz und Baustellen

Doch nicht alles läuft rund in Cupertino. Während Wettbewerber wie Nvidia und Microsoft mit ihren KI-Offensiven die Börse begeistern, hinkt Apple in Sachen künstliche Intelligenz derzeit hinterher. Siri bekommt zwar bald ein Update – die vollständig KI-optimierte Version lässt aber noch auf sich warten. Immerhin: Cook versichert, dass Apple massiv in den Bereich investiert und eine personalisierte Siri im Anmarsch sei.

Auch das Servicegeschäft entwickelt sich positiv. Mit 27,42 Milliarden Dollar übertrifft dieser Bereich die Erwartungen. Dagegen schwächeln Wearables wie die Apple Watch mit 7,4 Milliarden Dollar leicht. Die Mac-Sparte hingegen überrascht mit starken 8,05 Milliarden Dollar Umsatz. Insgesamt lag die Bruttomarge bei erfreulichen 46,5 Prozent – Tendenz steigend.

Fazit: Apple beweist in einem schwierigen Marktumfeld einmal mehr Standhaftigkeit – auch wenn die Herausforderungen nicht kleiner werden.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht