Es wird immer wahrscheinlicher, dass uns bei der iPhone-17-Reihe eine Preiserhöhung gegenüber den Vorgängermodellen erwartet. Ein Analyst prognostiziert den Aufpreis – und gibt für ein Modell Entwarnung.

Analyst Edison Lee von der Investmentbank Jefferies erwartet jeweils eine Preiserhöhung von 50 US-Dollar. Davon verschont bleiben soll allerdings das Standardmodell. Demnach würden sich folgende iPhone-17-Preise ergeben:

iPhone 17: 799 US-Dollar

799 US-Dollar iPhone 17 Pro: 1049 US-Dollar

1049 US-Dollar iPhone 17 Pro Max: 1249 US-Dollar

1249 US-Dollar iPhone 17 Air: ?

Der Preis für das iPhone 17 Air bleibt deshalb unklar, weil es keinen direkten Vorgänger hat, sondern ein komplett neues Modell ist.

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

256 GB Speicherplatz Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 49,99 € o2 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)

4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

199 € Anzahlung ab 44,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1256,00 € Amazon

Was kosten iPhone 17 und Co. in Deutschland?

Erfahrungsgemäß lassen sich die US-Preise von iPhones nicht einfach per Wechselkurs in Euro umrechnen. Zumindest für das iPhone 17 ist nun aber eine Vorhersage möglich. Sofern Apple bei diesem Modell auch hierzulande auf eine Preiserhöhung verzichtet, würde der Preis für das iPhone 17 in Deutschland bei 949 Euro beginnen.

Das iPhone 16 Pro verkauft Apple bei uns ab 1199 Euro. Für das iPhone 16 Pro Max verlangt der Hersteller mindestens 1449 Euro. Es ist wohl nicht auszuschließen, dass das iPhone 17 Pro Max bereits in der Basisvariante 1500 Euro kosten wird.

Warum erhöht Apple die Preise?

Der Analyst nennt verschiedene Gründe für die mutmaßlich höheren Preise von iPhone 17 Pro und Pro Max. Einer davon seien die US-Tarife auf Einfuhren aus China, wo die Smartphones produziert werden. Ein weiterer seien gestiegene Materialkosten. Darüber hinaus gebe es zusätzliche preistreibende Faktoren, die in seiner Prognose noch nicht berücksichtigt sein.

EU-Zoll-Deal gut für iPhone-17-Preise?

Während der Zoll-Deal zwischen den USA und der EU eher schlecht für viele deutsche Unternehmen ist, die in die Vereinigten Staaten exportieren, könnten Apple-Fans womöglich Glück gehabt haben. Denn die EU will zumindest vorerst auf Gegenzölle verzichten, die US-Güter bei uns teurer machen würden. Zumindest von dieser Seite aus droht nach aktuellem Stand also wohl keine Preiserhöhung für iPhone 17, 17 Pro (Max) und 17 Air. Günstiger werden sie dadurch aber wohl auch nicht.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht