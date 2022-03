Samsung hilft bei iPhone 15 Pro: Diese Neuheit soll kommen

Apple und Samsung sind bekannt als erbitterte Konkurrenten. Trotzdem nutzen iPhones auch die starken Displays des koreanischen Herstellers. Das soll nun auch die Voraussetzungen für die Under-Display-Camera des iPhone 15 Pro sein.

Im iPhone 14 soll euch statt der Notch ein Punch-Hole im Display entgegengucken. Das ist zwar nur eines von vielen Gerüchten zum iPhone 14, gilt inzwischen aber als recht wahrscheinlich. Die ebenfalls vermutete Frontkamera unter dem Display werdet ihr also dieses Jahr eher noch nicht in einem Apple-Smartphone sehen. Bisher gibt es weniger als eine Handvoll Smartphones, die diese Technologie nutzen, darunter das Galaxy Z Fold 3 von Samsung. Ein neues Gerücht deutet nun darauf hin , dass Samsung auch die Under-Display-Camera-Technologie (UDC) für ein kommendes iPhone entwerfen soll.

UDC braucht noch Entwicklungszeit

Der Bericht stammt vom koreanischen Magazin TheElec, die schon öfter frühe Informationen bekannt gegeben haben. Demnach soll Samsung die Technologie zuerst weiter in ihren Foldables einsetzen, bis ihr sie dann auch im iPhone findet. Die Kamera verschwindet dabei hinter einem abschaltbaren Teil des Displays. So sind die dahinter versteckten Sensoren im Idealfall nicht mehr zu erkennen. Aktuell ist diese Technologie aber noch nicht besonders ausgereift. In unserem Test des Galaxy Z Fold 3 zeigte sich, dass das Display vor der Frontkamera durch eine deutlich niedrigere Auflösung heraussticht. Außerdem sind die Fotos mit der unsichtbaren Kamera deutlich schwächer als herkömmliche Selfies.

Für Apple ist die Technologie vermutlich sogar entscheidender als für Samsung. Denn bei den Foldables ist es lediglich die Frontkamera, welche sich hinter dem Display befindet. Beim iPhone 15 Pro müssten auch die Sensoren für FaceID so versteckt werden. Diese müssen genauso zuverlässig und sicher funktionieren wie aktuell mit der Notch. Ob Samsung die Technologie bis 2023 so weit entwickeln kann, muss sich noch zeigen.

Leaker sind sich einig

Inzwischen verdichten sich die Hinweise darauf, dass Apple mit dem iPhone 15 tatsächlich die unsichtbare Frontkamera einführt. Neben dem aktuellen Bericht hat auch schon Analyst Ming-Chi Kuo eine entsprechende These aufgestellt. Und auch Displayindustrie-Beobachter Ross Young hat sich zur unsichtbaren Kamera des iPhone 15 über Twitter geäußert.