JBL Clip 4: Kompakte Bluetooth-Box bei Amazon jetzt zum Knallerpreis

Der JBL Clip ist einer der beliebtesten portablen Bluetooth-Lautsprecher. Zum Amazon Prime Day bekommt ihr den Bestseller besonders günstig.

Hier geht's zum Angebot bei Amazon: JBL Clip 4 (Schwarz) für 28,99 Euro statt 64,99 Euro

Bei Amazon bezahlt ihr aktuell weniger als den halben Preis für den JBL Clip 4. Statt der UVP von 64,99 Euro kostet der Bluetooth-Lautsprecher dort nur 28,99 Euro. So günstig bekommt ihr ihn aktuell nirgendwo. Das nächstbeste seriöse Angebot bei idealo liegt bei über 40 Euro.

Darum ist der JBL Clip 4 so beliebt

Durch seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und den integrierten Karabinerhaken eignet sich der JBL Clip 4 perfekt zum Mitnehmen – etwa an den Strand, in den Park oder auf eine Hiking-Tour. Per Karabiner lässt sich der kleine Bluetooth-Lautsprecher beispielsweise komfortabel am Rucksack oder am Gürtel befestigen.

Der JBL Clip 4 an der Hose befestigt (© 2024 JBL )

Darüber hinaus ist der JBL Clip 4 nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt, sodass er einiges aushalten kann. Und auch der Sound stimmt: Für seine Größe liefert der JBL Clip 4 einen überzeugenden, lauten Klang. Verbinden lässt sich der mobile Bluetooth Speaker mit eurem Handy, Tablet oder jedem anderen Gerät, das Bluetooth unterstützt. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 10 Stunden pro Aufladung an. Ihr bekommt also einen Lautsprecher mit genügend Ausdauer für längere Ausflüge oder die nächste Gartenparty.

