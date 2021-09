Die ersten Benchmarks zu Apples iPhone-13-Chipsatz lassen Samsungs Galaxy S21 ganz schön alt aussehen. Der A15 Bionic erzielt in allen Kategorien höhere Punktzahlen. Doch lange dürfte Apple nicht die Nase vorn haben. Samsungs Exynos 2200 wird wohl deutlich besser als der Vorgänger.

Der ewige Kampf Apple vs. Samsung geht in die nächste Runde und diesmal haben die Koreaner wohl einen schweren Schlag eingesteckt. Abhishek Yadav präsentiert uns auf Twitter die aktuellen Geekbench-Ergebnisse des A15 Bionic und des Exynos 2100 im Vergleich. Hier zeigt sich, dass Apples Chipsatz Samsungs in beiden Kategorien überlegen ist – und das um nicht wenige Punkte.

Apple legt mit dem A15 Bionic ordentlich vor

Benchmark-Vergleiche sind immer so eine Sache, denn über die tatsächliche Alltagsperformance sagen sie wenig aus. Immerhin sind mittlerweile fast alle Smartphones rasend schnell und kommen selbst mit Multitasking zurecht, ohne ins Stocken zu geraten. Dennoch reizt es uns zu wissen, wer die Nase vorn hat – und in diesem Fall ist es klar Apple.

Der A15-Bionic-Chip, der in Apples iPhone 13 werkelt, kommt bei Geekbench im Single-Core-Bereich auf insgesamt 1734 Punkte. Der Exynos 2100, den Samsung im Galaxy S21 verbaut hat, kommt lediglich auf ein Ergebnis von 1111 Punkten. Die 600 Punkte Unterschied sind beachtlich, zumal auch der Snapdragon 888 mit 1140 Punkten weit abgeschlagen zurückliegt.

Im Multi-Core-Vergleich steht Apple mit einem Vorsprung von rund 800 Punkten sogar noch besser da. Hier kommt der A15 Bionic auf 4818 Punkte, während der Exynos 2100 lediglich 4016 verbucht. Zum Vergleich: Beim Snapdragon 888 sind es sogar nur 3828 Punkte.

Samsung rüstet sich, um zurückzuschlagen

Das Benchmark-Ergebnis des iPhone 13 ist eine Ansage an die Konkurrenz. Die bereitet sich gerüchteweise jedoch bereits auf den Gegenschlag vor. Der Leaker Ice Universe twittert, dass der Exynos 2200, der mutmaßlich im Galaxy S22 taktet, besserer aufgestellt sei als sein Vorgänger. Der Chip setze sich aus einem 2,9 GHz, drei 2,8 GHz und vier 2,2 GHz Kernen zusammen. Ob das reicht, um Apples mit maximal 3,23 GHz taktenden A15 Bionic die Stirn zu bieten, bleibt abzuwarten.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 Pro

+ o2 Free Unlimited Max (2021) 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

15,5 cm Super Retina OLED Display (1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 500 MBit/s) mtl./24Monate: 61,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Das eigentliche Highlight ist jedoch der Grafikprozessor des Exynos 2200. Hier soll eine AMD GPU mit 1250 MHz zum Einsatz kommen. Stimmt das, befände sich das Galaxy S22, was die Grafikleistung angeht, ungefähr auf einem Level mit der Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, die in ausgewachsenen Rechnern zum Einsatz kommt.

Wird das Galaxy S22 also ein waschechtes Gamer-Handy? Das lässt sich jetzt noch nicht sagen, denn Samsung müsste bei so viel Leistung erst einmal das Problem mit der Kühlung lösen. Zumindest scheinen die Südkoreaner beim S22 aber nicht an allen Stellen zu sparen.