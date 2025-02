Am 4. Februar 2025 feierte Kingdom Come Deliverance 2 seinen Release auf PC, Xbox und PlayStation 5. Schon die ersten Zahlen zeigen, dass das Mittelalter-RPG ein voller Erfolg ist. Auf Steam gehört es direkt zu den meistgespielten Titeln – und die ersten Bewertungen sind fast durchweg positiv.

Am ersten Abend nach dem Steam-Launch spielten bis zu 159.351 Nutzer gleichzeitig. Auch am Morgen danach waren noch über 80.000 Spieler aktiv. Damit sicherte sich das Rollenspiel Kingdom Come Deliverance 2 einen Platz in den Steam-Top-10 und konnte sich sogar kurzzeitig auf Rang sechs platzieren.

Noch beeindruckender: Von knapp 4.000 Bewertungen sind 92 Prozent positiv. Besonders ein Punkt wird dabei immer wieder gelobt.

Überraschend gute Performance

Während Spieler die lebendige Welt, die Story und die Verbesserungen zum Vorgänger feiern, sorgt ein Punkt für besonders viel Lob: die technische Umsetzung.

Viele sind überrascht, wie gut das Spiel optimiert ist. Ein Nutzer auf Steam bezeichnet es als "das am besten optimierte Spiel der letzten fünf Jahre". Selbst auf älteren GPUs wie der RTX 2070 Super läuft Kingdom Come Deliverance 2 stabil und flüssig. Die Kombination aus Grafik, Kampfmechanik und offener Welt erinnert einige Fans sogar an The Witcher 3.

Besonders positiv wird außerdem hervorgehoben, dass das Spiel ohne größere Bugs oder Probleme startet. "Ein Spiel erscheint 2025, läuft flüssig, hat keine Mikrotransaktionen und keine erzwungenen Season Pässe? Kaum zu glauben!", fasst ein begeisterter Spieler auf Steam zusammen.

Nicht alles perfekt

Trotz des Lobes gibt es auch Kritik. Einige Spieler berichten dann doch von Bugs, die Quests unspielbar machen. Zudem gibt es Diskussionen über die Speichermechanik – obwohl Speichern möglich ist, empfinden einige Nutzer das System als umständlich.

Einige Fans halten den ersten Teil für den besseren Einstieg in die Geschichte und empfehlen, auf einen Hardcore-Modus oder Mods zu warten. Dennoch scheint Kingdom Come Deliverance 2 einen starken Start hingelegt zu haben. Ob es diesen Erfolg langfristig halten kann, bleibt abzuwarten.

