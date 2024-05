Kulthandy bekommt Neuauflage: Nokia-Klassiker auf Event aufgetaucht

Das Wichtigste in Kürze

Eine Neuauflage des Nokia 3210 wurde in Kenia gesichtet

Das Originalhandy kam vor 25 Jahren auf den Markt

Trotz aller Nostalgie soll es einige Verbessrungen erhalten

Nokia macht sich wohl bereit, eine weitere Nostalgiewelle zu reiten. Auf X (ehemals Twitter) sind Bilder aufgetaucht, die eine Neuauflage des 25 Jahre alten Nokia 3210 zeigen sollen.

Nokias Zeit als innovativer Handymarktführer ist schon lange vorbei. Die Marke gehört mittlerweile zu HMD Global und konzentriert sich vor allem auf Randzielgruppen. Für die hat HMD dann wohl auch bald etwas Neues am Start: eine Neuauflage des Nokia 3210. Zumindest sei eine solche jüngst auf einem Event in Kenia vorgestellt worden. So soll das klassische Handy aussehen:

So soll das Nokia 3210 aussehen (© 2024 Nokiamob )

Neuauflage nach 25 Jahren

Der Leak zum Nokia 3210 stammt ursprünglich vom X-Nutzer Shiko-Msa. Der hat seinen Beitrag aber mittlerweile wieder gelöscht. Zu sehen ist das neue Nokia 3210 immer noch bei Nokiamob, die berichten, dass das Handy zusammen mit dem HMD Pulse sowie dem Nokia 215 4G, dem Nokia 225 4G und dem Nokia 235 4G vorgestellt wurde.

Das Nokia 3210 ist nicht das erste Klassikerhandy, das HMD Global nach einer Ewigkeit neu auflegt. Bereits vor einigen Jahren erschien das legendäre Nokia 3310 als Feature-Phone. Im Falle des Nokia 3210 ist exakt ein Vierteljahrhundert vergangen. Es ist mit 150 Millionen verkauften Einheiten eines der erfolgreichsten Handys des Herstellers.

Modernisierung des Klassikers

HMD Global stattet seine Nokia-Neuauflagen mit modernerer Technik aus und passt das Design leicht an. Im Falle des Nokia 3210 dürft ihr euch wohl über eine Kamera mit Blitzlicht auf der Rückseite, eine längere Akkulaufzeit, Bluetooth und 4G-Konnektivität freuen.

Der Bildschirm des Handys dürfte größer ausfallen als beim Original, obwohl es sich weiterhin um ein klassisches Tastenhandy ohne Touch-Funktion handeln soll. Es wird demnach auch keinen umfangreichen App-Support geben. Das gute alte "Snake" sei ja zum Glück schon vorinstalliert.