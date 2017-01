Lenovo Smart Assistant: Echo-Konkurrent mit Alexa auf der CES vorgestellt

Der Lenovo Smart Assistant soll in einer normalen Edition (rechts) und als Harman Kardon Edition (links) erscheinen

Alexa inside: Mit dem Smart Assistant hat Lenovo auf der CES 2017 nun eine Box mit künstlicher Intelligenz vorgestellt, die Amazon Echo Konkurrenz machen könnte: Der intelligente Lautsprecher mit Sprachsteuerung hat nämlich nicht nur optisch Gemeinsamkeiten mit dem Smart Home-Produkt des Versandriesen, wie CNET berichtet.

Auch auf dem Lenovo Smart Assistant hat nämlich die Amazon-KI Alexa das Sagen. Die Sprachsteuerung sollte deshalb genau so funktionieren wie auf dem Echo oder Echo Dot. Die smarte Box wird durch einen Intel Celeron N3060-Prozessor angetrieben, für den Ton sind 360-Grad-Lautsprecher zuständig. Eine Verbindung zum Smartphone wird wie beim Konkurrenzprodukt über die Alexa-App von Amazon hergestellt.

Premium-Sound für 50 Dollar Aufpreis

Dabei werde die Leistung des Hochtöners in der Standardausführung des Lenovo Smart Assistant mit 5 Watt angegeben, wohingegen der Bass es auf 10 Watt bringe. Gegen einen Aufpreis lässt sich allerdings auch eine Harman Kardon Edition in Schwarz erwerben, die angeblich Premium-Soundqualität liefern soll. Wie viel Audioleistung in dieser speziellen Version steckt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Der Lenovo Smart Assistant soll zum Preis von 129 Dollar im Handel erscheinen und wäre damit günstiger als die Amazon Echo-Box, die zumindest in Deutschland aktuell 179 Euro kostet. Für die Harman Kardon Edition mit besserem Sound werde ein Aufpreis von rund 50 Dollar fällig – also insgesamt rund 179 Dollar für den Kauf. Ab Mai 2017 soll der intelligente Lautsprecher im Handel erscheinen. Ob und wann ein Release in Deutschland stattfindet, ist noch nicht bekannt.