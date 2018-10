LG Q7 BTS Edition: Diese Extras bietet die spezielle Ausführung

Bereits im Mai 2018 hat LG das Q7 in gleich drei Varianten vorgestellt. Nur folgt die LG Q7 BTS Edition. Das Smartphone ist an eine junge Zielgruppe gerichtet, genauer gesagt an Fans der südkoreanischen Boygroup BTS (Bangtan Boys).

Diese dürften wohl bereits beim Auspacken der LG Q7 BTS Edition Glücksgefühle empfinden. Denn der Hersteller liefert das Smartphone in einer "speziell entwickelten hochwertigen Box mit dem BTS-Logo auf der Oberseite" aus. Auch das Gerät selbst offenbart auf den ersten Blick, dass ihr K-Pop-Anhänger seid. Davon zeugt ein graviertes BTS-Logo auf der Rückseite. Das ist aber noch nicht alles, was die LG Q7 BTS Edition von dem Standardmodell unterscheidet. Denn im Lieferumfang sind noch weitere "Fanartikel" enthalten: Sowohl das Ladegerät als auch die beigelegten Kopfhörer sind ebenso mit dem BTS-Logo versehen.

Mehr BTS geht nicht

Darüber hinaus bietet euch das Smartphone diverse exklusive Funktionen, die im Zusammenhang mit der Boygroup stehen. Dazu zählen unter anderem von den Band-Mitgliedern handschriftlich illustrierte Emoticons. Das Feature "Foto with BTS" ermöglicht es euch außerdem, ein Selfie von euch und eurem Lieblings-BTS-Star aufzunehmen. Dabei habt ihr die Auswahl aus mehreren vordefinierten Bilderrahmen, die jeweils ein Mitglied der Boygroup zeigen.

Die LG Q7 BTS Edition weckt euch zudem auf Wunsch mit den Stimmen der BTS-Mitglieder. Dabei zeigt die Alarmfunktion verschiedene Gesichtsausdrücke von V, Jeon Jung-kook, Jimin, Suga, Jin, RM und J-Hope. Selbst an ein neu gestaltetes Batterie-Widget mit BTS-Logo hat der Hersteller gedacht.

Zu guter Letzt bietet die Sonderedition auch noch eine Bildergalerie mit bisher unveröffentlichten Bildern der Band sowie 25 exklusive Hintergründe, die sich in einstellbaren Intervallen abwechseln. Ihr könnt die LG Q7 BTS Edition ab dem 11. Oktober 2018 für 349 Euro vorbestellen. Das Smartphone bringt einen Octa-Core-Prozessor, ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display sowie 3 GB RAM und 32 GB internen Speicher mit.