Deal für Wireless In-Ears: Sony LinkBuds S jetzt noch günstiger

Auf Amazon gibt's die Sony LinkBuds S für knapp 100 Euro. Damit ist der Preis im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung um ganze 50 Prozent gesunken. Die Ersparnis ist allerdings etwas kleiner als gedacht. Trotzdem lohnt sich das Angebot.

Jetzt bei Amazon: Sony LinkBuds S für 99,99 Euro

Mit einem Preis von 99,00 Euro sind die Sony LinkBuds S so günstig wie kaum zuvor. Nur selten waren die Kopfhörer laut Preisvergleichs-Tools für deutlich weniger Geld zu haben. Und zwar für unter 80 und unter 70 Euro – was die Frage aufwirft, ob es sich hier um unseriöse Anbieter oder einen Preisfehler gehandelt hatte. Das würde den aktuellen Deal zum Bestpreis machen.

Ursprünglich hat Sony die Kopfhörer für 199,99 Euro ins Rennen geschickt. Doch ihr spart nicht wirklich 100 Euro: Schon seit vielen Monaten gibt es die In-Ears für durchschnittlich 120 Euro im Handel. Mit dem aktuellen TiefpreisAngebot spart ihr also noch einmal 20 Euro obendrauf, wenn wir das Ganze realistisch betrachten. Immer noch ein gutes Angebot.

Das können die Sony LinkBuds S

In den Amazon-Bewertungen zeigen sich viele Nutzer von der Klangqualität der Sony LinkBuds S begeistert, im Schnitt kommen die Kopfhörer auf eine Wertung von 4,1 von 5 Sternen. Zudem sind sie sehr klein, was sie zu einer dezenten Alternative zu AirPods und Co. machen. Noise Cancelling ist ebenso an Bord. Der Hersteller verspricht zudem 20 Stunden Laufzeit, ehe das Ladecase leer ist.

Zusätzlich unterstützen die Lautsprecher LDAC. Nutzer können also Hi-Res-Audio auf die In-Ears streamen. Die Auflösung der Musik ist damit sogar noch höher als über Qualcomms aptX. Bis zu 990 kBit/s sind hier drin. Prinzipiell sollten alle Handys mit mindestens Android 8 den Codec unterstützen. iPhones unterstützen LDAC leider nicht.

Aber: Einige Käufer merken an, dass die Akkulaufzeit mit höchster Qualität nur rund drei Stunden beträgt. Zudem ist der Transparenz-Modus (Kopfhörer lassen Umgebungsgeräusche durch) wohl dem der AirPods Pro unterlegen. Auch passen die LinkBuds S nicht bei jedem Käufer perfekt in die Ohren. Zwar sind die Silikonaufsätze austauschbar. Doch exakt dieses Problem findet man bei fast allen Wireless In-Ears. Letztendlich hängt es an euren eigenen Ohren, wie gut die Hörer halten.

