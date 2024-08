Nach 15 Jahren: Mac Mini soll neues Design erhalten

Seit Jahren gilt der Mac mini als kompakter und kostengünstiger Einstieg in die Apple-Welt. Nun deuten Berichte auf ein großes Update hin: Der Mac mini könnte im Jahr 2024 das erste Redesign seit gut 15 Jahren erhalten und dabei noch kleiner werden als je zuvor.

Laut Bloomberg plant Apple, den Mac mini mit einem brandneuen Design zu versehen, das den Desktop-Computer noch kompakter macht. Dabei soll das Gerät nicht nur in seiner Größe reduziert, sondern auch leistungsstärker werden – dank des kommenden M4-Chips, den das Unternehmen erst kürzlich bei einem virtuellen Event vorgestellt hat. Dieser neue Prozessor könnte es Apple ermöglichen, die interne Architektur so zu gestalten, dass weniger Platz benötigt wird – ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Der kleinste Mac mini aller Zeiten?

Aktuellen Gerüchten zufolge plant Apple für den neuen Mac mini eine radikale Verkleinerung des Gehäuses – as übrigens aus Aluminum bestehen soll. Demnach wird sich der neue M4 Mac mini in Sachen Länge und Breite etwa in der Größenordnung der aktuellen Apple-TV-Box bewegen. Das würde ungefähr einer Halbierung der bisherigen Maße entsprechen. Derzeit misst der Mac mini 19,7 x 19,7 x 3,6 cm, die Apple-TV-Box liegt mit 9,3 x 9,3 x 3,1 cm deutlich darunter. Lediglich bei der Höhe könnte die Neuauflage den bisherigen Mac mini leicht überbieten, um noch genügend Platz für alle Komponenten zu bieten.

Um diese starke Größenreduzierung zu bewerkstelligen, wird das Unternehmen vermutlich auf Technologien setzen, die bereits bei anderen Produkten wie dem MacBook Air zum Einsatz kommen. Der M4-Chip, der auch in den neuen Mac-mini-Modellen verbaut sein wird, soll nicht nur schneller sein, sondern auch weniger Wärme erzeugen. Das wiederum ist ein Faktor, der das Schrumpfen des Mac mini ermöglicht. Durch die geringere Wärmeentwicklung könnte Apple das Kühlsystem verkleinern und so den gesamten Computer kompakter gestalten.

Wann kommt der neue Mac mini?

Trotz des Redesigns wird der neue Mac mini wohl weiterhin alle wichtigen Anschlüsse bieten. Diese könnten unter anderem drei USB-C-Ports sowie HDMI umfassen. Außerdem wird erwartet, dass Apple den kommenden Mac mini mit den neuesten Wi-Fi- und Bluetooth-Standards ausstattet.

Gerüchten zufolge wird es den neuen Mac mini in zwei Modell-Varianten geben: mit einem M4-Standard-Chip, wie er auch im iPad Pro zum Einsatz kommt, sowie mit einem M4-Pro-Chip.

Obwohl es noch kein offizielles Datum für die Veröffentlichung gibt, spekulieren Bloomberg und verschiedene andere Quellen auf eine Vorstellung des neuen Mac mini noch in diesem Jahr. Demnach wird die Basisversion des M4 Mac mini wohl sofort nach der offiziellen Produktvorstellung verfügbar sein – womöglich sogar noch im August 2024. Das Pro-Modell soll dagegen noch ein wenig länger auf sich warten lassen und voraussichtlich nicht vor Oktober an Händler verschickt werden.