Marvel Rivals erhält bald Verstärkung. Ab dem 21. Februar 2025 sind "Das Ding" und die menschliche Fackel als spielbare Charaktere verfügbar. Damit sind alle vier Mitglieder der Fantastischen Vier im Hero-Shooter vertreten. Gleichzeitig geht die zweite Hälfte von Season 1 an den Start – mit einem Update, das auch Balance-Anpassungen und Änderungen im Ranked-Modus mit sich bringt.

Noch sind keine genauen Details zu den neuen Helden bekannt. Entwickler NetEase Games hält sich mit Infos zu den Fähigkeiten von Ben Grimm und Johnny Storm bislang zurück. Ihre Teamkollegen Mister Fantastic und die Unsichtbare haben jedoch bereits mit besonderen Mechaniken für frischen Wind gesorgt: Reed Richards nutzt seine Elastizität für einzigartige Nahkampfangriffe, während Sue Storm mit Tarnung das Gameplay verändert.

Rang-Reset und Belohnungen

Das kommende Update bringt auch eine große Änderung für Ranked-Spieler mit sich. Am 21. Februar werden alle Ränge um vier Divisionen gesenkt. Wer sich also auf Diamant I hochgespielt hat, wird am nächsten Tag auf Platin II zurückgestuft.

NetEase plant, diesen Prozess bei künftigen Updates beizubehalten: Am Ende einer kompletten Season fällt der Rang um sechs Divisionen, bei einem Mid-Season-Update um vier.

Als Ausgleich gibt es neue Belohnungen. Besonders aktive Ranked-Spieler dürfen sich auf exklusive Kostüme freuen. Zudem führt NetEase neue Crests of Honor ein, um die besten 500 Spieler eines Rankings zu würdigen.

Wie geht es weiter mit Marvel Rivals?

Die Fantastischen Vier markieren nur den Anfang der Charakter-Erweiterungen. Laut dem Entwicklerteam soll künftig alle sechs Wochen ein neuer Held hinzukommen.

Aktuell gibt es Hinweise darauf, dass Blade als nächster spielbarer Charakter eingeführt wird – eine offizielle Bestätigung fehlt jedoch noch.

Bevor es so weit ist, können sich Marvel-Rivals-Spieler erst einmal auf das Update am 21. Februar freuen. Bleibt zu hoffen, dass NetEase bis dahin noch einen ersten Blick auf das Gameplay von Das Ding und der menschlichen Fackel ermöglicht.

