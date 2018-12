Microsoft startet Countdown: Diese Xbox-Games gibt es gerade günstiger

Rechtzeitig vor den Feiertagen hat der Countdown-Sale für Xbox-Spiele im Microsoft Store begonnen. Dort findet ihr aktuell etliche Games für die Xbox One zu mehr oder weniger reduzierten Preisen. Auch einige aktuelle Top-Titel sind mit dabei.

Bis zu 40 Prozent sollt ihr laut Microsoft bei der Countdown-Aktion sparen können. Leider gilt das nicht für alle Titel. Immerhin könnt ihr euch aber aktuell beispielsweise "Assassin's Creed Odyssey" für 35 Euro sichern, wenn ihr Mitglied bei Xbox Live Gold seid. Ohne ein solches Abo bezahlt ihr 41,99 Euro für das Open-World-Abenteuer im antiken Griechenland. In unserem Test erfahrt ihr, warum es sich dabei um gut angelegtes Geld handelt.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

"Battlefield V" und "FIFA 19"

Zum gleichen Preis erhaltet ihr "Battlefield V" im Countdown-Sale: Hier zieht ihr vorzugsweise mit anderen Spielern in den Krieg und stimmt dabei gemeinsam eure Taktik ab. Mehr zu dem Spiel lest ihr in unserem Test zu "Battlefield V". Mit "Call of Duty: Black Ops 4" ist außerdem ein direkter Konkurrent reduziert, für den ihr allerdings etwas mehr bezahlen müsst: 45,49 Euro mit und 52,49 Euro ohne Xbox Live Gold.

Sportfans stürzen sich je nach Vorlieben auf "FIFA 19" (35 Euro bzw. 41,99 Euro), "NBA 2K19" (41,99 Euro bzw. 48,99 Euro) oder die "Madden NFL 19 Hall of Fame Edition" (29,70 Euro bzw. 36 Euro). Darüber hinaus gibt es aber noch etliche weitere interessante reduzierte Spiele für die Xbox One: unter anderem "Monster Hunter: World" (ab 35,99 Euro), "Far Cry 5" oder "Shadow of the Tomb Raider" (jeweils ab 35 Euro).

Laut Microsoft Store läuft der Countdown aktuell noch 12 Tage. Demnach solltet ihr die Angebote bis zum 3. Januar in Anspruch nehmen können.