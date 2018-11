Mit Facebook Lasso erstellt ihr eure eigenen Musik-Clips

Still und heimlich hat Facebook Lasso veröffentlicht. In der App erstellt ihr kurze und witzige Karaoke-Videos. Für das Unternehmen ist es der Versuch, junge Nutzer wieder für sich zu gewinnen. Die Features dürften einigen bekannt vorkommen.

In Facebook Lasso tanzt ihr unter anderem zu Musik und bewegt dabei eure Lippen zum Text. Die Clips, in denen ihr euren Musik-Idolen lippensynchron nacheifert, teilt ihr anschließend mit anderen Lasso-Nutzern und zum Beispiel in euren Facebook Stories. Ein Teilen-Feature für die Instagram Stories soll zeitnah folgen.

Die Clips veredelt ihr mit zahlreiche Effekten und Texten. Praktisch: Da Facebook mittlerweile über zahlreiche Lizenzen verfügt, steht euch eine große Musikbibliothek zur Auswahl – von aktuellen Pop-Hits bis zu echten Klassikern. Zudem wird es echte Wettbewerbe geben.

Mit der App, die es sowohl für iOS als auch Android gibt, will Facebook insbesondere junge Menschen ansprechen. Bei denen ist das Portal längst nicht mehr die gefragteste Plattform, wie im Mai 2018 eine Untersuchung des Pew Research Center ergab. Nur noch 51 Prozent der Teenager nutzen das soziale Netzwerk von Mark Zuckerberg, 2014 waren es noch 71 Prozent.

Zum Start scheint Facebook Lasso zunächst nur in den USA verfügbar zu sein. Die App taucht hierzulande zwar im App Store und Google Play Store auf, kann allerdings noch nicht heruntergeladen werden. Wer schon jetzt die Features nutzen möchte, schaut sich Musical.ly beziehungsweise TikTok an. Lasso soll angeblich ein Klon der beliebten Lip-Sync-App sein.