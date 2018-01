Mit Samsung-Smartphones kann man bald wieder Radio hören

Radio hören auf dem Smartphone – das geht auf den meisten modernen Android-Geräten nur über das Internet. An der verbauten Hardware liegt das eigentlich nicht. Viele Modelle verfügen über einen integrierten, aber inaktiven FM-Chip. Samsung will diesen bei zukünftigen Smartphones entsperren.

Um den Empfang von FM-Radio auf seinen zukünftigen Smartphones zu ermöglichen, soll Samsung eine Vereinbarung mit TagStation LLC getroffen haben, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Bei Samsungs Geschäftspartner handelt es sich um den Anbieter der NextRadio-App, die Radio-Empfang über den FM-Chip in Smartphones ermöglicht, sofern dieser aktiviert ist.

FM-Radio kann Leben retten

Für den Download der App muss euer Smartphone über einen aktivierten FM-Chip verfügen. In Deutschland plant Samsung dies für seine Smartphones aber offenbar nicht: Laut Tag Station LLC entsperren die Südkoreaner den Radio-Chip zunächst in den USA und Kanada – andere Regionen bleiben in der Pressemitteilung unerwähnt. Darin lobt der NextRadio-Anbieter Samsung: Neben einem intensiveren Radioerlebnis würde der Hersteller seinen Kunden durch die Aktivierung in Notsituationen Zugang zu möglicherweise lebensrettenden Informationen bieten.

Was TagStation damit meint, ist: Wenn der Mobilfunkempfang – etwa wegen einer Naturkatastrophe – ausfällt könnte der Smartphone-Besitzer über das FM-Radio wichtige Informationen erhalten. Aus diesem Grund kritisierte die Federal Communications Commission (FCC) in der Vergangenheit unter anderem Apple dafür, dass der FM-Empfang auf iPhones nicht möglich ist. Samsung ist übrigens nicht der einzige Hersteller, der mithilfe der NextRadio-App den Empfang von FM-Radio auf seinen Geräten ermöglichen möchte. Auch LG hat bereits eine entsprechende Kooperation mit TagStation LLC vereinbart.