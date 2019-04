Motorola Razr: So soll das Falt-Smartphone aussehen

Das Motorola Razr geht offenbar andere Wege als die faltbaren Smartphones von Huawei und Samsung: Der Hersteller hat sich offenbar dazu entschieden, ein modernes Klapp-Handy in den Handel zu bringen. Das deuten zumindest Bilder an, auf denen das Gerät zu sehen sein soll.

Auf dem Bild am Ende des Artikels soll das Motorola Razr zu sehen sein. Das faltbare Gerät sieht ausgeklappt demnach wie ein gewöhnliches Smartphone aus. In der Mitte ist es anscheinend faltbar und könnte so zusammengeklappt werden. Der Vorteil: Offenbar benötigt das Razr dann weniger Platz, wenn ihr es beispielsweise in der Hosentasche tragt.

Markantes Kinn

Auf dem Bild erkennen wir zudem ein auffälliges Design-Merkmal: Das "Kinn" – das untere Ende des Smartphones – fällt relativ groß aus. Offenbar ist das Motorola Razr an dieser Stelle doppelt so dick. Womöglich hat der Hersteller an dieser Stelle einen Teil der Hardware des Handys verbaut.

Anders als die früheren Klapp-Handys des Herstellers hat das Motorola Razr aber wohl kein zweites Display an der Außenseite. Zumindest sehen wir keines auf den Bildern. So ein Bildschirm wäre etwa dann praktisch gewesen, wenn ihr Mitteilungen erhaltet. Über den zweiten Screen könntet ihr Benachrichtigungen erfassen, ohne das Smartphone auseinanderfalten zu müssen. In einem Patent hat Motorola das Feature allerdings noch in Erwägung gezogen.

Das Huawei Mate X und das nicht ganz so stabile Samsung Galaxy Fold sind beides Smartphones, die sich zu einem Tablet auseinanderfalten lassen. Hier hebt sich Motorola mit seinem faltbaren Modell also von der Konkurrenz ab. Wann das Gerät erscheint, ist allerdings noch unklar. Allerdings hat noch ein anderes Unternehmen die Idee eines modernen Klapp-Handys gehabt: Sharp hat bereits einen entsprechenden Prototyp gezeigt.