Mit dem Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 hat Samsung eine neue Generation der faltbaren Smartphones auf den Markt gebracht. Die High-End-Geräte sollen noch in diesem Jahr große Konkurrenz bekommen. Laut Insidern will Oppo die Samsung-Smartphones in den Schatten stellen.

Samsung setzt mit den Galaxy-Z-Fold- und Flip-Reihen seit Jahren immer wieder auf die Falttechnik und entwickelt diese weiter. Mit den aktuellen Iterationen, dem Galaxy Z Fold 4 und Flip 4, hat der Smartphone-Hersteller vor allem an Kritikpunkten der Vorgänger gearbeitet. Doch all diese Arbeit könnte vergebens gewesen sein, wenn es nach dem chinesischen Hersteller Oppo geht.

Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4: Bald schon veraltet?

Wie die Website pricebaba berichtet, plant Oppo nämlich den Angriff auf die bekannten Falt-Smartphones von Samsung. Noch in diesem Herbst will der Hersteller konkurrenzfähige Produkte auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich angeblich um ein Falthandy wie das Galaxy Z Fold 4 sowie ein Klappgerät wie das Z Flip 4.

Beide sollen – wie die Samsung-Smartphones (hier mit Vertrag) – mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 als Prozessor ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um den aktuell leistungsstärksten Chip von Qualcomm. Oppos Geräte sollen unter dem Branding der Find-N-Fold-Reihe starten. Hier hatte Oppo bereits im vergangenen Jahr ein Falt-Smartphone auf den Markt gebracht. Allerdings wurde dieses nur in China vertrieben.

Sollte sich Oppo dazu entscheiden, die neuen Handys global zu veröffentlichen, könnte Samsung tatsächlich Konkurrenz bekommen. Das erste Falt-Smartphone von Oppo war immerhin Minuten nach dem Kaufstart ausverkauft. Ein Launch in Deutschland könnte allerdings unter einem schlechten Stern stehen. Seit geraumer Zeit hat Oppo durch einen Gerichtsentscheid hierzulande Probleme.

