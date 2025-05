Wer noch einen Fire TV Stick der ersten Generation nutzt, sollte bald umsteigen – zumindest wenn ihr weiterhin eure Lieblingsserien auf Netflix streamen wollt. Denn der Streaming-Riese streicht den Support für bestimmte Amazon-Geräte. Die Änderung tritt bereits Anfang Juni 2025 in Kraft.

Wie betroffene Nutzer per E-Mail erfahren haben, wird Netflix ab dem 2. Juni 2025 auf einigen älteren Fire-TV-Modellen nicht mehr funktionieren. Konkret betroffen sind der originale Fire TV, der erste Fire TV Stick und die Variante mit Alexa-Sprachfernbedienung – allesamt Geräte, die bereits 2014 erschienen sind. Dass Netflix hier den Stecker zieht, dürfte für viele wenig überraschend kommen: Amazon selbst hat die Software- und Sicherheitsupdates für diese Modelle schon vor längerer Zeit eingestellt. Technisch sind die Streaming-Sticks also längst überholt – und auch in Sachen Performance können sie mit aktuellen Geräten kaum noch mithalten.

Mit dem neuen Fire TV Stick 4K schaut ihr Netflix in Top-Qualität:

Netflix und Co. in 4K auf dem TV streamen Amazon Fire TV Stick 4K (2024) Der Amazon Fire TV Stick 4K bringt Filme und Serien in 4K auf den Fernseher. Mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos-Audio. Und: Er ermöglicht es, Smart-Home-Geräte zu steuern.

Warum Netflix den Stecker zieht

Ein offizieller Grund für das Support-Ende ist bisher nicht bekannt. Es liegt aber nahe, dass Netflix auf neue Technologien wie moderne Video-Codecs setzt, etwa den AV1-Codec. Der sorgt für bessere Bildqualität – vor allem für Nutzerinnen und Nutzer mit Premium-Abo. Ältere Fire-TV-Geräte kommen mit diesen technischen Anforderungen schlicht nicht mehr klar. Ein Software-Update oder eine Nachrüstung ist hier nicht möglich.

Wer noch ein betroffenes Modell zuhause hat, muss sich also bald nach einer Alternative umsehen. Moderne Fire-TV-Sticks wie der Fire TV Stick 4K oder 4K Max bieten nicht nur bessere Bildqualität, sondern unterstützen auch alle aktuellen Netflix-Standards. Amazon bietet zudem gelegentlich Rabattaktionen oder Trade-in-Programme an – der Umstieg könnte sich also doppelt lohnen.

Was ihr jetzt tun solltet

Falls ihr euch unsicher seid, ob euer Gerät betroffen ist, lohnt sich ein Blick auf die Modellbezeichnung. Habt ihr noch einen Fire TV oder Fire TV Stick der ersten Generation im Einsatz, solltet ihr spätestens im Juni umsteigen, wenn ihr Netflix weiterhin nutzen möchtet. Für andere Streaming-Dienste gibt es bislang keine Hinweise auf ein ähnliches Vorgehen – doch auch hier könnten ältere Geräte bald an ihre Grenzen stoßen. Ein rechtzeitiger Wechsel sorgt also nicht nur für mehr Komfort, sondern sichert euch auch den Zugriff auf zukünftige Features.

