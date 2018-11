Netflix will Filme ins Kino bringen

Netflix denkt um: In Zukunft wird der Streaming-Anbieter einige Filme vorab exklusiv im Kino zeigen. Online sollen diese dann erst zu einem späteren Zeitpunkt abrufbar sein. Damit will das Unternehmen offenbar seine Chancen auf Auszeichnungen erhöhen.

Den Anfang werde "Roma" machen, berichtet Deadline. Das Drama handelt von einer alleinerziehenden Mutter in Mexiko Stadt und soll Chancen auf einen Oscar haben. Allerdings berücksichtigt die Academy ausschließlich Filme, die zuvor im Kino gelaufen sind. Ebenfalls zuerst im Kino zeigen wolle Netflix "The Ballad of Buster Scruggs" von Susanne Bier und "Bird Box" mit Sandra Bullock.

Auch in Deutschland?

Die Filme werden laut Deadline allerdings nicht in den großen (US-)Kinoketten laufen. Diese lehnten es ab, Netflix-Produktionen zu zeigen, weil der Streaming-Anbieter die Filme nach ihrem Geschmack zu kurz danach bereits online anbieten würde. Ob die Oscar-Jury Filme des Unternehmens überhaupt berücksichtigen sollte, ist in der Branche umstritten.

Netflix werde "Roma" zunächst am 21. November 2018 in Los Angeles, New York und Mexiko zeigen. Am 29. November gehe es in zusätzlichen US-Städten sowie in London weiter. Ab dem 7. Dezember sollen dann auch Kinos in "internationalen Gebieten" den Film vorführen. Ob zu diesen Regionen auch Deutschland zählt, ist derzeit unklar.

Nachdem "Roma" in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen hatte, kündigten deutsche Kinobetreiber an, den Film zu boykottieren – sofern der Streaming-Anbieter nicht zu Nachverhandlungen bereit sei. Sicher ist: Ab dem 14. Dezember könnt ihr den Oscar-Kandidaten online anschauen. Aber auch im November hält Netflix allerlei Interessantes für euch bereit.