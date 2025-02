Neue Harry Potter-Serie: Dieser Star soll Dumbledore spielen

Es gibt neue Gerüchte rund um den Cast der neuen Harry-Potter-Serie. Angeblich soll ein beliebter Bösewicht aus "Dexter" die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Albus Dumbledore übernehmen.

Albus Dumbledore ist eine der wichtigsten Figuren des Harry-Potter-Universums. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Fans darauf gieren zu erfahren, wer die Rolle in der von HBO geplanten neuen Serie übernehmen wird. Laut Deadline sei der sechsmalige Emmy-Gewinner John Lithgow bereits gesetzt.

John Lithgow ist ein bekannter Bösewicht

John Lithgow kennt ihr aus vielen Serien. Er spielte beispielsweise Winston Churchill in der Netflix-Serie "The Crown" oder auch Barneys Vater in "How I Met Your Mother". Seine wohl bekannteste Rolle hatte er jedoch in "Dexter" als Serienmörder Arthur Mitchell, auch bekannt als der "Trinity Killer". Dafür erhielt er auch einen seiner sechs Emmy-Awards.

John Lithgow ist also ein vielseitiges Talent und ein echter Hochkaräter. HBO hat die Rolle noch nicht offiziell bestätigt, soll den Schauspieler aber laut Deadline favorisieren. Nach Richard Harris und Michael Gambon, die Dumbledore in den Warner-Bros.-Verfilmungen gespielt haben, wäre Lithgow übrigens der erste Amerikaner, der sich der Rolle annimmt.

Was bislang über die Harry-Potter-Serie bekannt ist

HBO hält sich bislang noch streng zurück, was Informationen zur neuen Harry-Potter-Serie angeht. Wir wissen bislang lediglich, dass es sich um eine treue Adaption der Bücher handeln soll.

Als Regisseur ist Mark Mylod gesetzt. Ihm zur Seite steht als Showrunnerin Francesca Gardiner. Die Serie soll insgesamt über einen Zeitraum von zehn Jahren laufen. Viele Entscheidungen – etwa die Besetzung der Hauptrollen von Harry, Ron und Hermine – sind jedoch noch nicht gefallen.

