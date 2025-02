DnD-Fans aufgepasst – Netflix bringt euer Lieblings-Franchise als Serie auf eure Fernsehbildschirme. Arbeitstitel, Setting, Showrunner und Produzent wurden bereits geleakt. Erfahrt hier alles, was ihr wissen müsst.

Variety zufolge arbeitet Netflix unter dem Arbeitstitel "The Forgotten Realms" (deutsch: Vergessene Reiche) an einer eigenen Serien-Umsetzung des beliebten Fantasy-Franchise Dungeons & Dragons. Genauere Infos zur Handlung gibt es noch nicht, aber der Titel verrät immerhin das Setting. Freut euch auf die Schwertküste mit Orten wie Tiefwasser oder auch Baldurs Tor. Möglicherweise treffen wir dort sogar auf beliebte Figuren wie Drizzt Do’Urden – oder eben neue Charaktere.

Showrunner und Produzent geleakt

Variety verrät uns auch, wer die Verantwortlichen für das Projekt sein sollen. Drew Crevello, der unter anderem an "Deadpool" und "X-Men: First Class" gearbeitet hat, soll der Showrunner sein. Shawn Levy, der z. B. "Deadpool & Wolverine" produziert hat, ist laut der Quelle Produzent.

Die Auswahl der Verantwortlichen gibt uns auch einen Hinweis darauf, was wir von der Serie erwarten dürfen: Action und Comedy. Dass die beiden dafür ein Händchen haben, weiß jeder, der die genannten Beispielfilme gesehen hat. Nur geht es diesmal nicht um (Anti-)Superhelden, sondern um Zauberer, magische Artefakte, Fantasy-Wesen und abenteuerliche Reisen.

Hat die Serie etwas mit dem Film "Dungeons & Dragons" zu tun?

Erst 2023 erschien der Paramount-Pictures-Film "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" in den Kinos. Da der aber nicht die erhofften Gewinne einspielte, verwarfen die Verantwortlichen ihre ursprüngliche Idee, eine eigene Serien-Adaption für den Streaming-Dienst Paramount+ zu drehen.

Netflix glaubt aber offenbar weiterhin an einen Erfolg. "The Forgotten Realms" soll allerdings nicht an die Handlung oder überhaupt an die Darstellung des Paramount-Films anknüpfen. Netflix wird uns eine eigene Interpretation des DnD-Universums präsentieren. Wir sind gespannt, wie die aussehen wird.

