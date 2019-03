Neue ZTE-Smartphones liefern kreative Lösungen für die Frontkamera

Eine Notch wie beim Axon 9 Pro wird ZTE in Zukunft wohl nicht mehr einsetzen

Da die Smartphone-Ränder immer schmaler werden, müssen sich die Hersteller für die Position der Frontkamera etwas einfallen lassen. ZTE geht mit dem Axon V und Axon S womöglich einen ganz kreativen Weg.

Wohin mit der Selfiekamera, wenn die Vorderseite eines Smartphones (fast) nur noch aus Display besteht? Diese Frage beantworten die Handy-Hersteller unterschiedlich und ZTE scheint auf zwei ganz neue Ideen gekommen zu sein, wie Notebookitalia berichtet. Das Portal zeigt zwei Konzepte. Der chinesische Hersteller plant demnach sowohl ein Slider-Handy, als auch ein Gerät mit an der Seite befestigten Linsen. In zwei Tweets am Ende des Artikels seht ihr, wie das ZTE Axon V und Axon S aussehen sollen.

Smartphone mit angebauter Kamera

Der chinesische Hersteller setzt beim ZTE Axon S anscheinend auf einen horizontalen Schiebemechanismus, über den ihr sowohl die zwei Linsen für die Selfie- als auch die Triple-Kamera auf der Rückseite herausschiebt. Die Idee ähnelt unter anderem der Umsetzung des Xiaomi Mi Mix 3. Bei diesem Handy schiebt ihr die Linse aber nicht seitlich, sondern vertikal heraus.

Durch den Mechanismus bleibt viel Platz für den Bildschirm: Die Vorderseite wirkt mit einem angeblichen "Screen to body"-Verhältnis von 95 Prozent äußerst beeindruckend. Auf der Abbildung ist zudem eine Glasrückseite ohne Unterbrechungen oder Aussparungen sichtbar, da der Fingerabdrucksensor in das OLED-Display integriert sei.

Beim Axon V soll ZTE eine noch außergewöhnlichere Vision haben. Der Gehäuserahmen des Geräts hat auf der rechten Seite einen kleinen Knick. In diesen soll die Selfiekamera integriert sein. Die Linsen sind quasi außen an das Smartphone angebaut. Was haltet ihr von den beiden Ideen?