Stellt euch vor: Ihr kauft eine physische Spielekarte für die Switch 2. Auf deren Speicher befindet sich jedoch nicht die Spieledatei, sondern nur ein Download-Code. Die Datei selbst ladet ihr aus dem Internet herunter. Klingt absurd, aber genau das will Nintendo einführen.

Wer in Zukunft Game-Cards für die Nintendo Switch 2 kauft, muss im Laden genau hinsehen. Nintendo hat in Anschluss an die Präsentation der Konsole bekanntgegeben, dass es zukünftig zwei verschiedene Typen von Spielemodulen geben wird: Game-Cards und Game-Key-Cards. Damit ihr diese auseinanderhalten könnt, wird eine entsprechende Kennzeichnung auf der Spielehülle eingeführt. So sieht sie aus:

Der kleine Schlüssel verrät euch, dass es sich um eine Game-Key-Card handelt (© 2025 Nintendo )

Game-Key-Cards enthalten einen Download-Code

Auf den bekannten Game-Cards für die Nintendo Switch liegt immer die komplette Spieledatei ab. Dieses Format wird es auch für die Nintendo Switch 2 geben, aber eben auch die Game-Key-Cards. Auf dem Speicher der Karte ist ein Download-Key gespeichert.

Steckt ihr die Spielekarte in eure Switch 2, liest diese den Schlüssel aus und startet den Spiele-Download. Ihr benötigt also zwingend eine Internetverbindung und genügend freien Speicherplatz, um euer als Karte gekauftes Spiel zu starten.

Aber: Die Internetverbindung benötigt ihr nur zur Installation. Anschließend ist die Spieledatei auf eurer Konsole gespeichert. Startet ihr das Spiel später erneut, schiebt ihr einfach die Game-Key-Card ein, wie bei einem klassischen Modul. Dabei könnt ihr aber eben auch offline sein.

Teure Preise, aber dennoch nur Download-Codes

Nintendo hat bereits die ersten Preise für die neuen Spiele der Switch 2 bekanntgegeben. Beispielsweise soll Mario Kart World digital 79,99 Euro kosten und physisch 89,99 Euro.

Nicht ganz klar ist, wo sich die Game-Key-Card einordnet. Wir nehmen an, dass mit "digital" nur die Downloads aus dem Nintendo eShop gemeint sind – denn die gibt's ja auch noch als dritte Kaufoption.

Die Game-Card und Game-Key-Card von Mario Kart World würden demnach im Laden jeweils 89,99 Euro kosten. Der einzige Vorteil der Key-Card gegenüber dem Download aus dem Store ist, dass ihr kein Abo bzw. Konto bei Nintendo-Switch-Online benötigt – zumindest ist das anzunehmen, weil es nirgends in Nintendos Anleitung zur Game-Key-Card erwähnt wird.

