Nintendo Switch für Sparfüchse schon im Juni?

Die Nintendo Switch ist mittlerweile über zwei Jahre alt. Dass nun eine neue Version der Konsole erscheinen soll, überrascht also nicht. Wie es heißt, werde es neben einer günstigeren Switch aber auch ein Upgrade für das bestehende Gerät geben.

Die PlayStation 3 Slim erschien gut zweieinhalb Jahre nach der PS3 und sehr ähnlich verhielt es sich mit der PS4 Slim. Beim Nintendo 3DS folgte die Variante 2DS sogar noch etwas schneller. Wie Bloomberg berichtet, soll im Juni 2019 – und damit knapp zweieinhalb Jahre nach Release – auch der erste Ableger der Nintendo Switch erscheinen. Ob die ohnehin schon flache Konsole noch schlanker wird, ist nicht klar. Der Preis werde aber abnehmen, wie zwei anonyme Insider-Quellen berichtet haben sollen.

Keine Pro-Variante in Arbeit

Dem Bericht zufolge habe die Nintendo-Aktie ein hartes Jahr hinter sich. Der Hersteller musste demnach sogar das ambitionierte Ziel von 20 Millionen verkauften Switch-Konsolen auf 17 Millionen Stück reduzieren. Diese Zahl werde nun zwar wahrscheinlich übertroffen, doch soll dennoch im Juni eine neue und günstigere Variante der Nintendo Switch die Verkaufszahlen weiter ankurbeln.

In welcher Form sich die Konsole von der aktuell erhältlichen Ausgabe unterscheiden wird, ist leider noch nicht klar. Denkbar wäre aber beispielsweise ein kleinerer Bildschirm oder der Verzicht auf Docking-Station und Verbindung zum Fernseher. Zusätzlich sei außerdem auch eine Überarbeitung der aktuellen Nintendo Switch geplant. Hierbei handle es sich aber nicht um ein Leistungsupgrade in Form einer Art "Pro"-Konsole. Wir sind gespannt, was Nintendo sich für die neuen Konsolen überlegt und ob eine von ihnen unserem CURVED/labs-Konzept einer "Nintendo Switch 2" ähnlich sieht.