Nintendo Switch: Update verbessert die Bewegungssteuerung

Für die Nintendo Switch rollt derzeit ein neues Update aus. Viele Verbesserungen nimmt dieses allerdings nicht an der Konsole vor. Es wurde aber wohl ein Problem mit den "Motion Controls" behoben, das euch womöglich in einigen Spielen gestört haben könnte.

Mit dem Update auf Version 5.0.2 erhält die Nintendo Switch einige kleinere Optimierungen, auf die der Hersteller nicht näher eingeht. Aufgeführt wird hingegen ein gelöstes Problem mit der Bewegungssteuerung: Die Joy-Cons sollen in einigen Fällen nicht korrekt reagiert haben, wenn ihr das Feature in einem Game benutzt habt – ein Fehler, der besonders bei Geschicklichkeitsspielen schnell für Frust sorgen könnte.

Passendes Produkt Nintendo Switch

Fehler bei Profil-Icons behoben

Darüber hinaus adressiert die Aktualisierung ein Problem, durch das Avatare von Nutzern bei empfohlenen Freunden nicht korrekt angezeigt worden sind. In der Regel weist euch das Spielgerät von selbst auf neue Updates hin und holt sich die Daten aus dem Internet – sofern die Switch online ist. Wenn ihr die neue Version manuell installieren wollt, begebt ihr euch in die Einstellungen der Konsole und startet den Vorgang unter dem Reiter "System". Wie viele MB an Daten ihr herunterladen müsst, wird nicht erwähnt.

Generell könntet ihr noch für eine lange Zeit neue Aktualisierungen für die Nintendo Switch erhalten. Der Hersteller will die Konsole noch mindestens für sechs Jahre unterstützen. Somit ist auch klar, dass in den kommenden Jahren weiterhin neue Spiele erscheinen werden. Ein Highlight für 2018 dürfte "Super Smash Bros." sein. Das Prügelspiel mit Super Mario, Link und Co. wird vermutlich auf der Spielemesse E3 offiziell enthüllt.