Nokia 3.1 Plus: Einsteiger-Smartphone mit Dualkamera ist offiziell

Viel Smartphone für wenig Geld: HMD Global hat das Nokia 3.1 Plus in Indien enthüllt, berichtet PhoneArena. Für ein Einsteiger-Smartphone verfügt das Gerät über eine solide Ausstattung. Ein bestimmtes Merkmal von 5.1 Plus und 6.1 Plus besitzt das neue Modell jedoch nicht.

Das Nokia 3.1 Plus besitzt ein Display, das in der Diagonale 6 Zoll misst und in HD Plus (1440 x 720 Pixel) auflöst. Zudem bietet der Bildschirm das moderne Seitenverhältnis von 18:9. Auf eine Notch hat HMD Global verzichtet. Eine solche Aussparung am oberen Rand des Bildschirmes besitzen das Nokia 5.1 Plus sowie das Nokia 6.1 Plus.

Einsteiger-Gerät mit Bokeh-Effekt

Auf der Rückseite des Nokia 3.1 Plus befindet sich eine Dualkamera, die mit 13 und 5 MP auflöst. Die Kamera ermöglicht den Bokeh-Effekt, der bei Porträts den Hintergrund unscharf macht, um ein Motiv besser hervorzuheben. Auf der Vorderseite kommt eine 8-MP-Kamera mit Weitwinkelobjektiv zum Einsatz.

Als Antrieb dient der Chipsatz MediaTek Heilio P22, dem je nach Ausführung 2 oder 3 GB RAM zur Verfügung stehen. An internem Speicher stehen 16 GB und 32 GB zur Auswahl, den Nutzer per microSD-Karte erweitern können. Als Betriebssystem ist Android Oreo vorinstalliert. Der Hersteller setzt dabei auf Android One – eine schlanke Android-Variante.

Der Akku hat die Kapazität von 3500 mAh und soll eine Laufzeit von knapp zwei Tagen ermöglichen. Das Nokia 3.1 Plus hat ein Aluminiumgehäuse in den Farben Blau, Weiß oder Grau. Bislang ist der Marktstart nur für Indien bestätigt, dort erscheint das Smartphone im Oktober 2018 zum Preis von umgerechnet 134 Euro. Über eine Veröffentlichung in weiteren Regionen ist noch nichts bekannt.