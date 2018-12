Nokia 5.1 Plus erhält Update auf Android Pie

Seit Anfang November 2018 ist das Nokia 5.1 Plus in Deutschland erhältlich. Da passt es gut, dass HMD Global damit begonnen hat, das Update auf Android Pie auszurollen. Die Information stammt von Juho Sarvikas höchstpersönlich.

Auf Twitter schreibt der CEO von HMD Global: "Hoffe, ihr habt noch Platz für den Nachtisch gelassen. Wir beginnen jetzt mit dem Rollout von Android 9 für das Nokia 5[.1] Plus." Details darüber, welche Neuerungen die aktuelle Version von Googles mobilem Betriebssystem mitbringen wird, verrät er nicht. Da das Nokia 5.1 Plus Teil des Android-One-Programms ist, dürfte der Hersteller aber kaum Anpassungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen haben.

Vor dem Nokia 8 Sirocco

Dementsprechend dürfen sich Besitzer des Nokia 5.1 Plus auf die Features freuen, die Android Pie standardmäßig mitbringt. Dazu zählen unter anderem die neue Gestensteuerung, Optimierungen der Akkulaufzeit und Stabilitätsverbesserungen. Die Verteilung des Updates dürfte wie üblich OTA ("over the air") erfolgen.

Euer Nokia 5.1 Plus sollte euch also benachrichtigen, sobald die Aktualisierung für euer Gerät zum Download bereitsteht. Alternativ könnt ihr auch in den Einstellungen herausfinden, ob es bereits so weit ist. Da das Update sehr groß ausfallen dürfte, solltet ihr es auf jeden Fall über ein WLAN herunterladen.

Während HMD Global also eines seiner günstigeren Geräte schon mit Android Pie ausstattet, warten Besitzer des Nokia 8 Sirocco nach wie vor auf ein entsprechendes Update. Das ist insofern bemerkenswert, da es sich beim Nokia 8 Sirocco um ein Premium-Smartphone handelt. Außerdem versprach Juho Sarvikas zuletzt noch, dass das Gerät direkt nach dem Nokia 8 an der Reihe sei. Dieses Versprechen konnte der HMD-CEO wohl nicht einhalten.