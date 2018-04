Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco und Nokia 6 (2018) ab sofort im Handel

HMD Global startet in Deutschland mit einem neuen Smartphone-Lineup bestehend aus Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco und Nokia 6. Das Trio ist Teil der Android-One-Familie und ab sofort im Handel erhältlich.

Das Nokia 8 Sirocco sei "ein ultrakompaktes Kraftpaket für Fans", schwärmt HMD Global. Das Gerät kombiniere Eleganz mit einem kompakten Design, in dessen Mittelpunkt ein großes OLED-Display mit einer Diagonale von 5,5 Zoll steht. Der Bildschirm wird durch ein Gorilla Glass 5 geschützt. Der Edelstahlrahmen soll sehr robust sein. Weitere Informationen zu dem 749 Euro teuren Modell mit Snapdragon 835 und Dualkamera findet ihr im Hands-On von Marco.

Passendes Produkt Nokia 7 Plus

Potenter Akku

An dem Nokia 7 Plus hängt ein Preisschild von 399 Euro. Das Mittelklasse-Smartphone mit Dualkamera könnt ihr euch in der Farbe Black/Copper zulegen. Die Variante in White/Copper veröffentlicht HMD Global erst später. Das Nokia 7 Plus verfügt über ein 6 Zoll großes Display mit einer Auflösung in Full HD Plus. Das Seitenverhältnis beträgt 18:9. Im Vergleich zum Nokia 8 ist der Rahmen aber etwas breiter. Im Inneren arbeiten der Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 660 und ein 3800-mAh-Akku. Der Energiespeicher soll bis zu zwei Tage lang durchhalten.

In dem Nokia 6 (2018) kommt ein Snapdragon 630 zum Einsatz sowie 3 GB RAM. An internem Speicher stehen euch 32 GB zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es nun zudem ein 5,5 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung, eine Hauptkamera mit 16 MP und einer f/2.0-Blende sowie einen Sensor für Selfies, der mit 8 MP auflöst. Für das Einstiegsmodell ruft HMD Global 279 Euro auf. Später im Jahr erscheint noch eine Variante, die 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz mitbringt.