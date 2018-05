Nokia X6: Poster bestätigt Design mit Notch

Das zuletzt vorgestellte Nokia 7 Plus (Bild) hat keine Notch. Das soll beim Nokia X6 anders sein

HMD Global setzt beim Nokia X6 ganz offensichtlich auf eine Notch, wie ein in Asien aufgetauchtes Poster zeigt. Das Unternehmen spielt mit der Vorfreude seiner Nutzer, deren Geduld nicht mehr lange auf die Probe gestellt wird.

In dem chinesischen Netzwerk Weibo ist laut Nokiamob ein Plakat des Einzelhändlers Suning aufgetaucht, auf dem das kommende Mittelklasse-Smartphone von HMD Global zu sehen ist. Ins Auge fällt natürlich die Notch, die bereits in vergangenen Leaks zu sehen war und sich in der Branche wohl zu einem Standard etabliert. Auf der Rückseite ist eine Dualkamera zu erkennen.

Modelle mit 4 GB und 6 GB RAM

Das sind allerdings die einzigen Neuigkeiten, die es zum Nokia X6 gibt. In früheren Gerüchten hieß es, der Hersteller würde auf ein 5,8 Zoll großes Display mit schmalen Rändern und einen Snapdragon 636 mit 6 GB Arbeitsspeicher setzen. Eine weitere etwas schwächere Variante soll mit einem MediaTek Helio P60 Chipsatz und 4 GB RAM arbeiten. Offizielle Auskünfte gibt es noch nicht, laut PhoneArena ist zudem unklar, ob das Smartphone nur in China oder auch in anderen Märkten erscheint.

Vor wenigen Tagen veranstaltete Nokia Mobile in China bereits ein mehrtägiges Event, auf dem die eigene Smartphone-Geschichte und neue Modelle die Vorfreude der Käufer wecken sollten. Vom Nokia X6 tauchten im Zuge dessen unter anderem Live-Aufnahmen und ein Poster auf. Spätestens seit dem hält sich auch das Gerücht, HMD Global werde das Smartphone am 16. Mai 2018 vorstellen. Jenes Datum war auf dem Bildschirm der ausgestellten Modelle abzulesen.