Nothing Ear (open) vorgestellt: Offene In-Ears mit ChatGPT

Nothing hat seine ersten offenen Wearable Stereo (OWS) Ohrhörer vorgestellt. Lest jetzt, was die Nothing Ear (open) zu bieten haben.

Die neuen Earbuds ruhen leicht im Ohr, ohne tief einzudringen, wie es bei Modellen mit Silikonaufsätzen der Fall ist. Damit sind sie eine komfortable Option für alle, die Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmen möchten – ideal also für den Alltag oder Situationen, in denen es wichtig ist, die Außenwelt nicht komplett auszublenden. Top: Mit 149 Euro sind die Nothing Ear (open) eine günstige Alternative zu vergleichbaren Kopfhörern. Boses Ultra Open etwa kosten das Doppelte.

Technische Daten und Akkuleistung

Verglichen mit Nothings früheren Modellen, den Ear und Ear (a), die mit einer Akkulaufzeit von 8,5 bzw. 9,5 Stunden bei deaktiviertem ANC punkten, bieten die neuen Ear (open) immerhin 8 Stunden Musikgenuss. Mit dem Ladecase kommt ihr auf insgesamt 30 Stunden.

Kabelloses Laden ist nicht möglich, aber dank USB-C bringt eine 10-minütige Schnellladung schon zwei Stunden Wiedergabezeit. Besonders hervorzuheben sind die 14,2-mm-Treiber, die größten, die Nothing bisher verbaut hat, um den Klang trotz des offenen Designs präzise zu halten. Bei Anrufen sorgt die sogenannte Clear Voice Technology 3.0 dafür, dass Umgebungsgeräusche bei Telefonaten nicht stören.

Sicherer Sitz und Gewicht

Mit einem Gewicht von 8,1 Gramm pro Ohrhörer sind die Nothing Ear (open) schwerer als die anderen In-Ears des Herstellers. Ein Dreipunkt-Balance-System und ein Silikon-Ohrhaken sorgen dafür, dass sie dennoch angenehm und fest im Ohr sitzen. Allerdings könnten Brillenträger Schwierigkeiten haben, da die Haken sich den Platz mit Brillenbügeln teilen müssen – ein bekanntes Problem bei ähnlichen Designs.

Extras für Gamer und smarte Features

Die Nothing Ear (open) sind mit Bluetooth 5.3 ausgestattet und unterstützen die Codecs AAC und SBC. Ihr könnt sie mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln und nahtlos zwischen ihnen wechseln. Für Gamer bietet Nothing einen Low Lag Mode, der auf Nothing Phones im Spiele-Modus automatisch aktiviert wird. Auf anderen Smartphones könnt ihr den Modus über die Nothing-App einschalten, die außerdem eine Integration mit ChatGPT bietet.

Die Nothing Ear (open) sind ab sofort vorbestellbar. Die Auslieferung soll Anfang Oktober erfolgen.

