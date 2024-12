Nothing Phone (2) und Phone (2a): Android 15 ist da!

Es ist so weit: Nothing liefert das stabile Android-15-Update für die Modelle Nothing Phone (2) und (2a) aus. Nach einer Testphase, die mehrere Monate andauerte, erreicht das Update nun schrittweise alle Nutzer.

Mit dem neuen auf Android 15 basierenden Betriebssystem Nothing OS 3.0 bringt das Unternehmen nicht nur visuelle Neuerungen, sondern auch praktische Features für den Alltag.

Neue Features: Das steckt in Nothing OS 3.0

Nothing OS 3.0 bietet ein überarbeitetes Quick-Settings-Menü, das intuitiver gestaltet ist, und neue Möglichkeiten zur App-Organisation. Besonders praktisch ist die verbesserte Pop-up-Ansicht, die euch das Multitasking erleichtert, indem Apps flexibel in kleinen Fenstern genutzt werden können. Außerdem wurden die Schriftarten im gesamten Betriebssystem überarbeitet, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Ein weiteres Highlight sind die sogenannten gemeinsamen Widgets. Diese ermöglichen es, Inhalte wie Notizen oder Erinnerungen mit Freunden und Familie zu teilen – direkt über den Startbildschirm von Nothing-Smartphones. Bald kommt zudem ein Countdown-Widget, das euch dabei hilft, wichtige Termine im Blick zu behalten.

Effizienz durch KI und mehr Anpassung

Mit dem neuen Update wird auch die KI-Funktion Smart Drawer eingeführt. Diese kategorisiert eure Apps automatisch in thematische Ordner, sodass ihr schneller findet, was ihr braucht. Das ermöglicht eine effizientere Organisation und spart euch Zeit.

Ein Pluspunkt ist außerdem der anpassbare Sperrbildschirm, der sowohl optisch als auch funktional mehr Spielraum bietet. Hier könnt ihr Widgets, Designs und Benachrichtigungen ganz nach euren Wünschen arrangieren.

Die Updates von Nothing OS 3.0 zeigen: Das Unternehmen verfolgt einen klaren Kurs, um nicht nur das Design seiner Smartphones zu optimieren, sondern auch die Alltagstauglichkeit zu erhöhen. Nutzt ihr bereits die neuen Features?