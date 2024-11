Android 15: Das sind die wichtigsten Neuerungen und Features

Seit Oktober 2024 ist Android 15 für immer mehr Smartphones verfügbar. Wir stellen euch die spannendsten Neuerungen vor, die das Update von Googles mobilem Betriebssystem auf euer Handy bringt.

Privater Bereich: Apps in Android 15 verbergen

Ein nützliches neues Android-15-Feature ist die Möglichkeit, Apps im sogenannten Privaten Bereich zu verstecken. Dabei handelt es sich um einen geschützten Ordner, der sich per PIN-Eingabe oder mit einer anderen von euch gewählten Entsperrmethode öffnen lässt. Ihr könnt Apps darin installieren, um sie zu verbergen und vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Darin befindliche App-Icons sind mit einem Schlüssel-Symbol gekennzeichnet. Apps im Privaten Bereich behandelt Android 15 als eigenständige Anwendungen. Ihr könnt eine App theoretisch also sowohl normal als auch geschützt öffnen und zwischen den beiden Varianten wechseln.

Gut zu wissen: Habt ihr den Privaten Bereich einmal geöffnet, bleibt er dies, bis ihr ihn manuell sperrt oder einen Neustart durchführt. In den Einstellungen von Android 15 könnt ihr dies auch ändern.

Einzelne Apps per Bildschirmaufnahme teilen

Android 15 führt ein neues Feature ein, das zuvor nur in einer Testversion von Android 14 (QPR2) verfügbar war. Ab sofort könnt ihr statt eures kompletten Home-Screens auch nur einzelne Apps per Bildschirmaufnahme teilen. Alles außerhalb der App ist für andere nicht sichtbar. Nach dem Start einer Bildschirmaufnahme könnt ihr die Option über ein Drop-Down-Menü auswählen.

Apps im Split-Screen speichern und wiederherstellen

Benutzt ihr zwei Apps parallel im Splitscreen, kann Android 15 dies speichern und dafür eine Verknüpfung auf dem Home-Screen anlegen. Darüber lassen sich die beiden Anwendungen nach dem Schließen dann mit nur einem Tipp erneut im Split-Screen öffnen. So macht die neue Android-15-Funktion Multitasking komfortabler. Besonders interessant ist das Feature für Handys mit großem Display – wie beispielsweise faltbare Smartphones.

Kameraverbesserungen für schlechte Lichtverhältnisse

Einem Google-Blogpost zufolge funktionieren der Low Light Boost und In-App-Kamerasteuerungen bei schlechten Lichtverhältnissen jetzt besser.

Auf der offiziellen Seite der Android-Entwickler heißt es wiederum, der Low Light Boost sei in Android 15 komplett neu. Er aktiviere sich im Dunkeln automatisch und ermögliche dann in erster Linie eine präzisere Bildvorschau und zuverlässigere Scans von QR-Codes.

Außerdem ermögliche der Low Light Boost hellere Videos, indem die Bildvorschau aufgenommen wird. Aber: Für Fotos im Dunkeln sei der normale Nachtmodus von Android 15 die bessere Wahl.

Android 15 macht es Dieben schwerer

Sollten Diebe euer Handy in die Finger bekommen, haben sie es dank Android 15 schwerer als zuvor, auf sensible Informationen zuzugreifen. Denn einige von Dieben beliebte Einstellungen sind in Android 15 nur nach einer Authentifizierung abrufbar, etwa das Deaktivieren von "Mein Handy finden". Nach mehreren fehlgeschlagenen Authentifizierungsversuchen sperrt Android 15 das Smartphone. Das soll Diebe davon abhalten, euer Gerät zurückzusetzen und zu verkaufen.

Darüber hinaus gibt es in Android 15 eine neue Diebstahl-Displaysperre, die Google aber auch für ältere Versionen des Betriebssystems (ab Android 10) nachgereicht hat. Erkennt euer Handy ungewöhnliche Bewegungen, die auf einen Diebstahl hinweisen, wird es automatisch gesperrt.

Neue Standard-App für kontaktlose Zahlungen einstellen

In Android 15 erlaubt Google erstmals die Einstellung einer neuen Standard-App für NFC-Zahlungen. Zuvor war dies immer Google Wallet. Die eingestellte neue Standard-Wallet-App öffnet sich dann auch beim Zugriff auf eure Zahlungsarten über die Schnelleinstellungen.

Weitere neue Features in Android 15

Textnachrichten via Satellit: Messaging-Apps von Mobilfunkanbietern können unter Android 15 Nachrichten über eine Satellitenverbindung versenden und empfangen.

Messaging-Apps von Mobilfunkanbietern können unter Android 15 Nachrichten über eine Satellitenverbindung versenden und empfangen. Einfache Anmeldung mit Passkeys: Der Login bei Apps, die Passkeys verwenden, ist in Android 15 mit nur einem Fingertipp möglich.

Der Login bei Apps, die Passkeys verwenden, ist in Android 15 mit nur einem Fingertipp möglich. Apps archivieren: Bei der Archivierung unbenötigter Apps werden diese zwar gelöscht, die gespeicherten App-Daten bleiben aber erhalten. So spart ihr Speicherplatz, könnt die App aber bei Bedarf auf dem Stand von zuvor wiederherstellen. Vor Android 15 war die Archivierung nur über den Play Store möglich.

Bei der Archivierung unbenötigter Apps werden diese zwar gelöscht, die gespeicherten App-Daten bleiben aber erhalten. So spart ihr Speicherplatz, könnt die App aber bei Bedarf auf dem Stand von zuvor wiederherstellen. Vor Android 15 war die Archivierung nur über den Play Store möglich. Bluetooth automatisch wieder an: Unter Android 15 aktiviert sich Bluetooth nach einem Tag automatisch wieder, wenn ihr es ausgeschaltet habt. Wer das nicht möchte, kann das neue Feature in den Einstellungen ausschalten.

Unter Android 15 aktiviert sich Bluetooth nach einem Tag automatisch wieder, wenn ihr es ausgeschaltet habt. Wer das nicht möchte, kann das neue Feature in den Einstellungen ausschalten. Genauere Widget-Vorschau: Wenn ihr in Android 15 durch verfügbare Widgets scrollt, seht ihr besser, wie diese aussehen, nachdem ihr sie eingestellt habt.